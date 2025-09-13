بايرن يخطط لضم هدف ليفربول

يخطط نادي بايرن ميونيخ الألماني لإبرام صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بحسب تقارير صحفية ألمانية.

ووفقًا للصحفي كريستيان فالك، المتخصص في سوق الانتقالات، فإن النادي البافاري يسعى للتعاقد مع مارك جويهي في صيف عام 2026.

ويرغب النادي الألماني في استغلال عدم توصّل المدافع الدولي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المقبل، إذ يُفضل اللاعب الرحيل.

وأضاف فالك أن مدافع كريستال بالاس يُعد خيارًا مثيرًا لاهتمام بايرن ميونيخ، خاصةً في ظل وجود رغبة لدى كيم مين جاي في الرحيل، إلى جانب احتمالية مغادرة دايوت أوباميكانو مجانًا.

وينتهي عقد المدافع الدولي الفرنسي أوباميكانو مع بايرن ميونيخ في صيف 2026، حيث لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد العقد.

لذلك، استهدف النادي البافاري الدولي الإنجليزي مارك جويهي، الذي كان هدفًا لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول لن يعاود التفاوض مع كريستال بالاس لضم جويهي في يناير، بل سينتظر حتى نهاية الموسم للتعاقد معه مجانًا.