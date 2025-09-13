9 مباريات بدون أهداف.. هل يكسر صلاح لعنة بيرنلي؟

سيكون الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على موعد مع تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه بيرنلي.

ويستضيف بيرنلي نظيره ليفربول على ملعب "تيرف مور" في الرابعة عصر غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول مواجهة بيرنلي محققًا العلامة الكاملة بعدما حقق 3 انتصارات، بينما لم يحقق بيرنلي سوى فوز وحيد.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وعاد بيرنلي إلى بريميرليج بعدما قضى الموسم الماضي "2024-2025" في دوري التشامبيونشيب.

صلاح يبحث عن هز شباك بيرنلي

رغم قدرة صلاح الخرافية في هز شباك الخصوم إلا أن بيرنلي من الفرق المستعصية على النجم المصري.

والتقى صلاح مع بيرنلي في 10 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، انتصر ليفربول في 7، وخسر لقاء وحيد وحسم التعادل مباراتين.

ولم تستقبل شباك بيرنلي سوى هدف وحيد من محمد صلاح كان في موسم 2017-2018.

وفي آخر 9 مباريات بين صلاح وبيرنلي، لم يستطع النجم المصري تسجيل الأهداف واكتفى بصناعة هدفين.

ترتيب صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين

يتطلع صلاح لتسجيل هدفا في شباك بيرنلي من أجل أن ينفرد بالمركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى صلاح حاليًا مع أندي كول برصيد 187 هدفا.

- آلان شيرر.. 260 هدفا

- هاري كين.. 213 هدفا

- واين روني.. 208 هدف

- محمد صلاح وأندي كول.. 187 هدفا