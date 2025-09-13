اقتحم نادي بورنموث، المربع الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم السبت، بالفوز (2-1) على برايتون.

واستقبل بورنموث على أرضه في ملعب فيتاليتي، برايتون، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

بورنموث يقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

واصل بورنموث تحقيق نتائج جيدة جدًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لينتصر للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارة أولى على يد ليفربول في أنفيلد.

وتقدم بورنموث، الذي سيطر على مجريات مباراته أمام برايتون، في الدقيقة 18 عن طريق أليكس سكوت الذي استغل اصطدام ماكسيم دي كويبر بلوحة الإعلانات في فيتاليتي.

وتمكن برايتون من إدراك التعادل برأسية لكاورو ميتوما في الدقيقة 48.

ولم يتأخر رد بورنموث كثيرًا، إذ سجل أنطوان سيمينيو هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد احتكاك وصفته شبكة سكاي سبورتس بـ"الطفيف" مع المدافع يان بول فان هيك.

ونقلت الشبكة التليفزيونية نفسها تصريحات مايك دين، حكم سابق في الدوري الإنجليزي، بقوله: "لا أرى أنها تستحق ركلة جزاء.. كان احتكاكًا خفيفًا، والحكم اتخذ قرارًا خاطئًا".

وبات بورنموث ضمن 3 فرق فقط حققت حتى الآن ثلاث انتصارات في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

