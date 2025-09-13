المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالفوز على برايتون.. بورنموث يقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:33 م 13/09/2025
بورنموث وبرايتون

من مباراة بورنموث وبرايتون

اقتحم نادي بورنموث، المربع الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم السبت، بالفوز (2-1) على برايتون.

واستقبل بورنموث على أرضه في ملعب فيتاليتي، برايتون، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

بورنموث يقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

واصل بورنموث تحقيق نتائج جيدة جدًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لينتصر للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارة أولى على يد ليفربول في أنفيلد.

وتقدم بورنموث، الذي سيطر على مجريات مباراته أمام برايتون، في الدقيقة 18 عن طريق أليكس سكوت الذي استغل اصطدام ماكسيم دي كويبر بلوحة الإعلانات في فيتاليتي.

وتمكن برايتون من إدراك التعادل برأسية لكاورو ميتوما في الدقيقة 48.

ولم يتأخر رد بورنموث كثيرًا، إذ سجل أنطوان سيمينيو هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد احتكاك وصفته شبكة سكاي سبورتس بـ"الطفيف" مع المدافع يان بول فان هيك.

ونقلت الشبكة التليفزيونية نفسها تصريحات مايك دين، حكم سابق في الدوري الإنجليزي، بقوله: "لا أرى أنها تستحق ركلة جزاء.. كان احتكاكًا خفيفًا، والحكم اتخذ قرارًا خاطئًا".

وبات بورنموث ضمن 3 فرق فقط حققت حتى الآن ثلاث انتصارات في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة بورنموث القادمة
الدوري الإنجليزي برايتون بورنموث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg