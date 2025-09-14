المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوارديولا: سأكون سعيدًا بالتتويج بالدوري.. وأصبحنا أفضل من مانشستر يونايتد منذ وصولي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:07 م 14/09/2025
جوارديولا

جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي، جاره مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "نقول لأنفسنا أن فودين سيعود، وبعد أسبوع أو عشرة أيام من إصابته يتوقف ويصاب من جديد، وبعد عودته تأتي إصابة أخرى، على جميع اللاعبين العودة وخوض المباريات يومًا بعد يوم، هذا ما عليه أن يحاوله على أي حال''.

وأضاف: ''إنه متحمس للمشاركة ويشعر بالسعادة للعودة، يبتسم في كل جلسة تدريبية ويمكنه المساهمة في المباريات، هذا أحد أسباب معاناتنا الموسم الماضي لأننا افتقدناه كثيرًا في الثلث الهجومي الأخير، يتميز فودين بالإبداع وأخلاقيات العمل، إنه من الأفضل''.

وعن لقاء ديربي مانشستر، قال: "سأكون سعيدًا بإنهاء الموسم بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، هذا ما أحبه ويجب الفوز على مانشستر يونايتد، لكن في بعض الأحيان لا نفوز عليهم، ونفوز بالدوري''.

وأضاف: ''بصراحة، ليس لديّ الكثير من الأمور الشخصية، بالطبع، إنها مواجهة مهمة لأنها خاصة، لكنها مجرد محاولة للتركيز على ما يجب علينا فعله''.

وتابع: "أحترم مانشستر يونايتد، أنا لطيف للغاية وأحترم تاريخهم وما قدموه في الماضي، وإرثهم في كرة القدم الإنجليزية''.

وواصل: "في التسعينيات، كانوا دائمًا في المقدمة وربما تغلب عليهم مانشستر سيتي أحيانًا، وفي 27 عامًا، فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز مرات عديدة، في السنوات التسع الماضية، فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات''.

وأتم: "الأمر المهم في النهاية، كنا أفضل ومنذ وصولي، كنا دائمًا أفضل منهم في آخر عشر سنوات تفوقنا عليهم كثيرًا''.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي جوارديولا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg