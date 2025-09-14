تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي، جاره مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "نقول لأنفسنا أن فودين سيعود، وبعد أسبوع أو عشرة أيام من إصابته يتوقف ويصاب من جديد، وبعد عودته تأتي إصابة أخرى، على جميع اللاعبين العودة وخوض المباريات يومًا بعد يوم، هذا ما عليه أن يحاوله على أي حال''.

وأضاف: ''إنه متحمس للمشاركة ويشعر بالسعادة للعودة، يبتسم في كل جلسة تدريبية ويمكنه المساهمة في المباريات، هذا أحد أسباب معاناتنا الموسم الماضي لأننا افتقدناه كثيرًا في الثلث الهجومي الأخير، يتميز فودين بالإبداع وأخلاقيات العمل، إنه من الأفضل''.

وعن لقاء ديربي مانشستر، قال: "سأكون سعيدًا بإنهاء الموسم بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، هذا ما أحبه ويجب الفوز على مانشستر يونايتد، لكن في بعض الأحيان لا نفوز عليهم، ونفوز بالدوري''.

وأضاف: ''بصراحة، ليس لديّ الكثير من الأمور الشخصية، بالطبع، إنها مواجهة مهمة لأنها خاصة، لكنها مجرد محاولة للتركيز على ما يجب علينا فعله''.

وتابع: "أحترم مانشستر يونايتد، أنا لطيف للغاية وأحترم تاريخهم وما قدموه في الماضي، وإرثهم في كرة القدم الإنجليزية''.

وواصل: "في التسعينيات، كانوا دائمًا في المقدمة وربما تغلب عليهم مانشستر سيتي أحيانًا، وفي 27 عامًا، فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز مرات عديدة، في السنوات التسع الماضية، فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات''.

وأتم: "الأمر المهم في النهاية، كنا أفضل ومنذ وصولي، كنا دائمًا أفضل منهم في آخر عشر سنوات تفوقنا عليهم كثيرًا''.