كلام فى الكورة
سلوت يكشف سبب استبعاد إيزاك من قائمة ليفربول لمواجهة بيرنلي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:39 م 14/09/2025
إيزاك

إيزاك

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سبب استبعاد السويدي ألكسندر إيزاك لاعب الفريق، من مواجهة بيرنلي.

ويلتقي ليفربول مع نظيره بيرنلي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

غياب إيزاك

شهدت قائمة ليفربول لمواجهة بيرنلي، غياب إيزاك لعدم الجاهزية بعد انضمامه إلى الريدز في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك إيزاك مع نيوكاسل في أي من الجولات الثلاثة الأولى من "بريميرليج"، بعد تمرده على فريقه للرحيل.

سبب استبعاد إيزاك

أوضح سلوت في تصريحات قبل مواجهة بيرنلي، سبب استبعاد إيزاك عن قائمة الريدز.

وقال سلوت في تصريحات قبل مواجهة بيرنلي: "سبب استبعاد إيزاك؟ قررنا أنه من الأفضل له أن يتدرب أسبوعًا كاملًا بدلًا من اللعب لخمس أو عشر دقائق كل مرة".

وأتم المدرب الهولندي: "أؤكد للجماهير أنه سيشارك يوم الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، لكن هذه المباراة جاءت مبكرًا بعض الشيء".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول سلوت إيزاك بريميرليج بيرنلي

