مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

انفرد بالرابع.. صلاح يتقدم في ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:05 م 14/09/2025
صلاخ

صلاح لحظة التسجيل أمام بيرنلي

انفرد اللاعب المصري محمد صلاح بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

وتفوق ليفربول (1-0) على بيرنلي، في مباراة أقيمت على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ما يدين فيه بالفضل إلى هدف صلاح من علامة الجزاء.

ويبقى ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، بعد 4 مباريات.

صلاح ينفرد بالمركز الرابع

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على بيرنلي في الدقيقة 90+5.

وبلغ محمد صلاح هدفه رقم 188 في منافسات الدوري الإنجليزي، لينفرد بالمركز الرابع تاريخيًا، متخطيًا آندي كول في قائمة الهدافين التاريخيين، بعدما كان الثنائي متساويًا بالرصيد نفسه من الأهداف.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بات في رصيد صلاح هدفين فقط مع ليفربول.

قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

فيما يلي، ترتيب أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي..

1) آلان شيرر: 260 هدفًا

2) هاري كين: 213 هدفًا

3) واين روني: 208 أهداف

4) محمد صلاح: 188 هدفًا

5) آندي كول: 187 هدفًا

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

التعليقات

