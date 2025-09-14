انفرد اللاعب المصري محمد صلاح بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

وتفوق ليفربول (1-0) على بيرنلي، في مباراة أقيمت على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ما يدين فيه بالفضل إلى هدف صلاح من علامة الجزاء.

ويبقى ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، بعد 4 مباريات.

صلاح ينفرد بالمركز الرابع

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على بيرنلي في الدقيقة 90+5.

وبلغ محمد صلاح هدفه رقم 188 في منافسات الدوري الإنجليزي، لينفرد بالمركز الرابع تاريخيًا، متخطيًا آندي كول في قائمة الهدافين التاريخيين، بعدما كان الثنائي متساويًا بالرصيد نفسه من الأهداف.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بات في رصيد صلاح هدفين فقط مع ليفربول.

قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

فيما يلي، ترتيب أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي..

1) آلان شيرر: 260 هدفًا

2) هاري كين: 213 هدفًا

3) واين روني: 208 أهداف

4) محمد صلاح: 188 هدفًا

5) آندي كول: 187 هدفًا