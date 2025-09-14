المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدف +90 أنقذ ليفربول.. ماذا قدم صلاح أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي؟ (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:31 م 14/09/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وبورنموث

أنقذ اللاعب المصري محمد صلاح، نادي ليفربول، من التعثر لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام بيرنلي، اليوم الأحد، بفضل هدفه في الدقائق الـ+90.

وحل ليفربول ضيفًا على بيرنلي في ملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح ينقذ ليفربول

نجح ليفربول في الحصول على النقاط كاملة أمام بيرنلي بهدف لصلاح في الدقيقة 90+5.

وسجل صلاح هدفه الحاسم أمام بيرنلي من علامة الجزاء، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث بلغ الهدف رقم 188.

وقدم صلاح أداءً متباينًا في مباراة بيرنلي على النحو الآتي..

- الدقائق: 90

- الأهداف: 1 (من 0.79 أهداف متوقعة)

- اللمسات: 55

- التمريرات الصحيحة: 37 من 43 (86%)

- التمريرات المفتاحية: 1

- العرضيات الصحيحة: صفر من 3

- الكرات الطولية: صفر من 1

- التسديدات على المرمى: 1

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 3

- الالتحامات الهوائية الناجحة: 1 من 3

- فقدان الكرة: 15

يشار إلى أن صلاح سجل هدفه الثاني فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما هز شباك بورنموث في الجولة الافتتاحية.

وظل ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 بالعلامة الكاملة، بعد 4 مباريات.

