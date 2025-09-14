مدرب بيرنلي غاضبا من ركلة جزاء صلاح: لمسة يد ولكن

بدا المدير الفني سكوت باركر، مدرب نادي بيرنلي، مستاءً بسبب ركلة الجزاء التي سجل منها محمد صلاح هدف فوز ليفربول في الدقائق الـ+90.

وخسر بيرنلي على أرضه في ملعب تيرف مور أمام ليفربول، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

غضب مدرب بيرنلي من ركلة جزاء صلاح

كاد بيرنلي يقتنص نقطة من ليفربول، لكن صلاح سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بسبب لمسة يد واضحة على التونسي حنبعل المجبري، أثارت رغم ذلك غضب مدرب بيرنلي.

وقال باركر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لا أريد الحديث عن ركلة الجزاء.. هي لمسة يد، بالقانون هي لمسة يد".

واستفاض: "أعلم أن حنبعل المجبري كان على بعد 5 ياردات فقط، واليد خارج الجسم، ربما علينا أن نغير أسلوب الدفع بعض الشيء، والآن ترى اللاعبين يدافعون وأيديهم خلف ظهورهم.. الأمر يتعلق بطريقة الجسد، هو استدار ثم خرجت ذراعه إلى الخارج، والكرة كانت سريعة جدًا لذا اصطدمت به".

وأكمل: "الدرس الوحيد هو أننا ربما نصطر للتدرب على الدفاع، وأيدينا خلف ظهورنا.. إنها تقنية مختلفة في الدفاع، لكنها شيء علينا أن نكون على دراية به وأن نتطور فيه".

وواصل مدرب بيرنلي في سياق منفصل: "في بعض اللحظات علينا أن ندافع كأن حياتنا تعتمد على ذلك.. والعامل الحاسم بالنسبة لي هو أن اللاعبين نفذوا كل ما طلبته، وأنا فخور جدًا بهم رغم النهاية الحزينة".

وأضاف: "كان علينا أن نغلق المساحات، وفعلنا ذلك بشكل رائع جدًا.. لو فتحنا الملعب أمام هذا الفريق، فهم ربما من الأفضل في العالم في استغلال ذلك".

قبل أن يختتم: "شعرت بفخر كبير بهؤلاء اللاعبين.. قدموا كل ما لديهم طوال 90 دقيقة تقريبًا وصمدوا في كل المواقف".

يشار إلى أن بيرنلي خسر آخر مباراتين أمام مانشستر يونايتد وليفربول على الترتيب، بسيناريو مماثل، إذ استقبل هدفًا من ركلة جزاء في الدقائق الـ+90 أمام الفريقين.