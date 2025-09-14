المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب بيرنلي غاضبا من ركلة جزاء صلاح: لمسة يد ولكن

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:13 م 14/09/2025
باركر

سكوت باركر - مدرب بيرنلي بعد مباراة ليفربول

بدا المدير الفني سكوت باركر، مدرب نادي بيرنلي، مستاءً بسبب ركلة الجزاء التي سجل منها محمد صلاح هدف فوز ليفربول في الدقائق الـ+90.

وخسر بيرنلي على أرضه في ملعب تيرف مور أمام ليفربول، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

غضب مدرب بيرنلي من ركلة جزاء صلاح

كاد بيرنلي يقتنص نقطة من ليفربول، لكن صلاح سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بسبب لمسة يد واضحة على التونسي حنبعل المجبري، أثارت رغم ذلك غضب مدرب بيرنلي.

وقال باركر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لا أريد الحديث عن ركلة الجزاء.. هي لمسة يد، بالقانون هي لمسة يد".

واستفاض: "أعلم أن حنبعل المجبري كان على بعد 5 ياردات فقط، واليد خارج الجسم، ربما علينا أن نغير أسلوب الدفع بعض الشيء، والآن ترى اللاعبين يدافعون وأيديهم خلف ظهورهم.. الأمر يتعلق بطريقة الجسد، هو استدار ثم خرجت ذراعه إلى الخارج، والكرة كانت سريعة جدًا لذا اصطدمت به".

وأكمل: "الدرس الوحيد هو أننا ربما نصطر للتدرب على الدفاع، وأيدينا خلف ظهورنا.. إنها تقنية مختلفة في الدفاع، لكنها شيء علينا أن نكون على دراية به وأن نتطور فيه".

وواصل مدرب بيرنلي في سياق منفصل: "في بعض اللحظات علينا أن ندافع كأن حياتنا تعتمد على ذلك.. والعامل الحاسم بالنسبة لي هو أن اللاعبين نفذوا كل ما طلبته، وأنا فخور جدًا بهم رغم النهاية الحزينة".

وأضاف: "كان علينا أن نغلق المساحات، وفعلنا ذلك بشكل رائع جدًا.. لو فتحنا الملعب أمام هذا الفريق، فهم ربما من الأفضل في العالم في استغلال ذلك".

قبل أن يختتم: "شعرت بفخر كبير بهؤلاء اللاعبين.. قدموا كل ما لديهم طوال 90 دقيقة تقريبًا وصمدوا في كل المواقف".

يشار إلى أن بيرنلي خسر آخر مباراتين أمام مانشستر يونايتد وليفربول على الترتيب، بسيناريو مماثل، إذ استقبل هدفًا من ركلة جزاء في الدقائق الـ+90 أمام الفريقين.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي بيرنلي سكوت باركر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg