يتصدر اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، ترتيب الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي، رغم مشاركته في 6 مباريات فقط.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على الجار يونايتد، اليوم الأحد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند يتصدر الهدافين التاريخيين في ديربي مانشستر

يدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه على يونايتد إلى هالاند أكثر من أي شخص آخر، بعدما سجل هدفين في مرمى الحارس التركي ألتاي بايندير في الدقيقتين 52 و68 على الترتيب.

وواصل هالاند تألقه اللافت في ديربي مانشستر، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي، إذ ساهم بـ11 هدفًا في 6 مباريات.

ويتساوى هالاند في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي مع كل من واين روني (21 مباراة) وسيرجيو أجويرو (13 مباراة)، لكل منهم 8 أهداف.

الملفت أن هالاند سجل نفس عدد الأهداف التي أحرزها مانشستر يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي، منذ وصوله صيف 2022.

وعلى مستوى المساهمات التهديفية خلال ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي، أي التسجيل والصناعة، يظهر مركز هالاند على النحو الآتي..

1) ريان جيجز (13 مساهمة في 29 مباراة)

2) إيرلينج هالاند (11 مساهمة في 6 مباريات)

3) إيريك كانتونا (10 مساهمات في 6 مباريات)

4) واين روني (9 مساهمات في 21 مباراة)

5) سيرجيو أجويرو (8 مساهمات في 13 مباراة)