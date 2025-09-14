المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

احتاج 6 مباريات.. هالاند يتصدر الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:22 م 14/09/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - مهاجم مانشستر سيتي

يتصدر اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، ترتيب الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي، رغم مشاركته في 6 مباريات فقط.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على الجار يونايتد، اليوم الأحد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند يتصدر الهدافين التاريخيين في ديربي مانشستر

يدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه على يونايتد إلى هالاند أكثر من أي شخص آخر، بعدما سجل هدفين في مرمى الحارس التركي ألتاي بايندير في الدقيقتين 52 و68 على الترتيب.

وواصل هالاند تألقه اللافت في ديربي مانشستر، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي، إذ ساهم بـ11 هدفًا في 6 مباريات.

ويتساوى هالاند في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي مع كل من واين روني (21 مباراة) وسيرجيو أجويرو (13 مباراة)، لكل منهم 8 أهداف.

الملفت أن هالاند سجل نفس عدد الأهداف التي أحرزها مانشستر يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي، منذ وصوله صيف 2022.

وعلى مستوى المساهمات التهديفية خلال ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي، أي التسجيل والصناعة، يظهر مركز هالاند على النحو الآتي..

1) ريان جيجز (13 مساهمة في 29 مباراة)

2) إيرلينج هالاند (11 مساهمة في 6 مباريات)

3) إيريك كانتونا (10 مساهمات في 6 مباريات)

4) واين روني (9 مساهمات في 21 مباراة)

5) سيرجيو أجويرو (8 مساهمات في 13 مباراة)

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg