أشاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بما يقدمه النرويجي إيرلينج هالاند، موضحًا أنه يستهدف إبقاء الفريق قريبًا من سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على الجار يونايتد، اليوم الأحد، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه الكبير على يونايتد إلى فيل فودين وإيرلينج هالاند، الأول سجل هدفًا، والأخير أضاف اثنين آخرين.

تصريحات جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "نريد أن نكون قريبين من سباق لقب الدوري الإنجليزي، لذا الفترة الحالية مهمة جدًا".

وأضاف: "مانشستر سيتي لديه لاعبين أصحاب كبرياء كبير، وأرادوا أن يقدموا أفضل أداء ممكن في هذا اليوم المميز أمام الجماهير.. لسنا فريقًا متكاملًا بعد، لكن الانتصارات تساعدنا على التحسين".

وأكمل: "فودين لعب بشكل مذهل، وعندما يلعب خلف المهاجم يكون خطيرًا جدًا.. فودين حسم لنا الكثير من المباريات في السنوات الأخيرة، لذا عودته مهمة جدًا، ونحن في حاجة إليه".

قبل أن يختتم مدرب مانشستر سيتي: "ما يقدمه إيرلينج هالاند لا يصدق.. لديه قوة بدنية هائلة، وتسجيله 7 أهداف في مباراتين ليس سيئًا أبدًا".

يشار إلى أن مانشستر سيتي جمع 6 نقاط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالفوز مرتين والخسارة في مباراتين.