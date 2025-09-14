كتب النجم المصري محمد صلاح فصلًا جديدًا في سجله الذهبي مع ليفربول، بعدما سجل من ركلة جزاء أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بداعي لمس التونسي حنبعل مجبري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ليفربول.. ملك اللحظات القاتلة في الدوري الإنجليزي

ملك ركلات الجزاء في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي

أصبح صلاح الهداف التاريخي للريدز من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي، برصيد 35 هدفًا بعد ركلة الجزاء الحاسمة أمام بيرنلي.

وتجاوز صلاح، أسطورة الريدز بيلي ليديل صاحب الـ34 هدفًا من ركلات جزاء.

ماذا قدم صلاح أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي؟

أثبت صلاح أنه أكثر من مجرد جناح هداف، فهو صاحب أعصاب حديدية في المواقف الصعبة، حيث أن ركلات الجزاء التي نفذها بدقة طوال السنوات الماضية لم تكن مجرد أهداف إضافية، بل كثيرًا منها جاء في لحظات حاسمة ساعدت الفريق على حصد النقاط.

تفوق صلاح على بيلي ليديل، يعكس مدى تأثيره في حقبة حديثة مليئة بالتنافس، حيث أن الوصول إلى هذا الرقم في فترة زمنية أقصر يبرز مدى استمرارية صلاح في الأداء العالي وقدرته على تحمل المسؤولية.

صلاح يسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

صلاح رسّخ صورته كلاعب لا يرتبك أمام المرمى، ما جعل جماهير ليفربول تثق في قدرته على الحسم من نقطة الجزاء.

هذا الرقم الجديد يضاف إلى سجل الإنجازات التي جعلت صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ، ليس فقط بأهدافه الغزيرة من اللعب المفتوح، بل أيضًا بقدرته على ترجمة الفرص الثابتة إلى إنجازات ملموسة تسجل باسمه وباسم النادي.

