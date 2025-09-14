المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد ثلاثية الديربي.. مانشستر يونايتد يكرر أسوأ انطلاقة في الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:08 ص 15/09/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

واصل مانشستر يونايتد سلسلة النتائج المخيبة، بسقوطه في الديربي أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا 3-0 على ضيفه يونايتد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وتعادل، عند 4 نقاط في المركز الـ14.

مانشستر يونايتد يكرر أسوأ انطلاقة في الدوري الإنجليزي

بهذه الحصيلة، تُعد هذه أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1992-1993، عندما حصد الفريق 4 نقاط أيضا في أول 4 جولات.

ومنذ أول مباراة لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الحالي روبن أموريم في الموسم الماضي (2024-2025)، لم يُقدّم أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أداءً أسوأ من "الشياطين الحمر" (31 نقطة من 31 مباراة و-13 فارق أهداف).

على جانب آخر، كان هذا هو الفوز العاشر الذي يحققه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في الديربي ضد يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله ثالث مدرب لأحد الفريقين يفوز بـ10 مباريات أو أكثر في ديربي مانشستر بعد أليكس فيرجسون (20) ومات باسبي (15).

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

