هالاند من بينهم.. 8 مرشحين للأفضل في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:23 م 15/09/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - لاعب مانشستر سيتي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن 8 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة للبطولة المحلية.

 وشهدت الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز نتائج مثيرة حيث انتصر أرسنال على نوتنجهام بنتيجة 3-0، وانتصر ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر ضد جاره يونايتد بثلاثية نظيفة.

للتعرف على كامل نتائج الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي اضغط هنا

وأوضح الحساب الرسمي لـ"بريميرليج" أن هناك 8 لاعبين مرشحين للأفضل في الجولة الرابعة والتي يتم حسمها من قبل الجماهير.

وأشاد الموقع الرسمي بكل لاعب مرشح وفقا لما قدمه في الجولة الرابعة، حيث أكد أن بيرجفال كان سببا في فوز توتنهام ضد وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، حيث سجل هدفا وصنع الآخر.

وسجل السويدي البالغ من العمر 19 عامًا هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم قام بتمرير الكرة إلى ميكي فان دي فين ليحسم الفوز.

أما عن موسيس كايسيدو فقال إنه أهدافه مذهلة وأفضل دليل هدفه أمام برينتفورد في الدقيقة 85.

وإلى جانب هدفه، أظهر كايسيدو مهاراته الدفاعية المعهودة، حيث استعاد الكرة 8 مرات، وهو أكبر عدد من المرات بين جميع اللاعبين في الملعب.

وعن هالاند قال الموقع الرسمي إنه سرق الأضواء في ديربي مانشستر، حيث سجل هدفين ليوسع سجله التهديفي الرائع ضد يونايتد.

وسجل النرويجي ثمانية أهداف في ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز - أكثر من أي لاعب في تاريخ المسابقة، بالإضافة إلى خمسة أهداف في مبارياته الأربع الافتتاحية هذا الموسم.

وعن مارتينيز فأشار إلى أنه أظهر قدراته القوية حيث حافظ على نظافة شباكه بالتصدي للكرات الصعبة خلال مواجهة إيفرتون.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل في الجولة الرابعة كالتالي:

1- السويدي لوكاس بيرجفال.. لاعب توتنهام.

2- الإكوادوري مويسيس كايسيدو.. لاعب تشيلسي.

3- النرويجي إيرلينج هالاند.. لاعب مانشستر سيتي.

4- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز..  حارس مرمى أستون فيلا.

5- الهولندي روبن ريفس.. حارس مرمى سندرلاند.

6- الغاني أنطوان سيمنيو.. لاعب بورنموث.

7- الألماني نيك فولتمايد.. لاعب نيوكاسل.

8- الإسباني مارتن زوبيميندي.. لاعب أرسنال.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي هالاند الجولة الرابعة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

