المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هالاند.. ماكينة الأهداف تعيش أفضل نسخة مع مانشستر سيتي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:59 م 17/09/2025
هالاند

هالاند

يبدو أن إيرلينج هالاند يعيش واحدة من أفضل فتراته منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق.

المهاجم النرويجي يتصدر جدول هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 5 أهداف في 4 مباريات، لكن بحسب تصريحات بيب جوارديولا، فالقيمة الحقيقية ليست في عدد الأهداف، بل في اكتمال أداء اللاعب.

وقال جوارديولا عقب الفوز في ديربي مانشستر: "إيرلينج كان مذهلاً منذ البداية، لكن هذا الموسم هو أفضل من أي وقت مضى، حتى أفضل من موسم الثلاثية".

هالاند لم يكتف بتسجيل هدفين أمام يونايتد، بل قدم أداءً متكاملًا، من العودة للدفاع وتنفيذ 6 إبعاد للكرة داخل منطقة جزاء فريقه، إلى الربط الهجومي والتحركات الذكية بين الخطوط. طريقة أهدافه أمام يونايتد جسدت صورة المهاجم القاتل، قوة، سرعة، وحسم.

إحصائيات النجم النرويجي هذا الموسم تتجاوز حتى أرقامه في الموسم الماضي، حيث أنهى الدوري بـ22 هدفًا فقط.

الآن، يسجل بمعدل 1.32 هدف لكل 90 دقيقة، وإذا حافظ على هذا المعدل قد يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصل إلى حاجز 40 هدفًا في موسم واحد.

التحول في أداء هالاند يرتبط أيضًا بتغيير فلسفة جوارديولا، الذي أصبح يعتمد أكثر على اللعب المباشر والمرتدات السريعة.

أرقام مانشستر سيتي تؤكد ذلك، زيادة ملحوظة في الهجمات المرتدة والتمريرات الطولية وتقليل عدد التمريرات في كل هجمة، وهو ما يفتح المساحات أمام هالاند ليستغل سرعته وقوته كما كان يفعل في دورتموند.

أما عن الأرقام القياسية، فهالاند يملك الآن 90 هدفًا في 101 مباراة بالدوري، أي أكثر بـ8 أهداف من رصيد آلان شيرر في نفس المرحلة.

وبحساب المعدل الحالي (0.89 هدف في المباراة)، يمكن أن يتجاوز الرقم التاريخي لشيرر (260 هدفًا) في ديسمبر 2031، بينما إذا استمر على معدل هذا الموسم، فسيكسر الرقم بعد 4 سنوات فقط.

لكن بعيدًا عن الحسابات، يكفي أن نتابع ما يقدمه المهاجم النرويجي الآن، فاستنادًا إلى مستواه أمام يونايتد وبشهادة مدربه جوارديولا، يبدو أن هالاند بالفعل يعيش أفضل نسخة من نفسه، وربما يقودنا إلى موسم تاريخي جديد.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg