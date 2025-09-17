يبدو أن إيرلينج هالاند يعيش واحدة من أفضل فتراته منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق.

المهاجم النرويجي يتصدر جدول هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 5 أهداف في 4 مباريات، لكن بحسب تصريحات بيب جوارديولا، فالقيمة الحقيقية ليست في عدد الأهداف، بل في اكتمال أداء اللاعب.

وقال جوارديولا عقب الفوز في ديربي مانشستر: "إيرلينج كان مذهلاً منذ البداية، لكن هذا الموسم هو أفضل من أي وقت مضى، حتى أفضل من موسم الثلاثية".

هالاند لم يكتف بتسجيل هدفين أمام يونايتد، بل قدم أداءً متكاملًا، من العودة للدفاع وتنفيذ 6 إبعاد للكرة داخل منطقة جزاء فريقه، إلى الربط الهجومي والتحركات الذكية بين الخطوط. طريقة أهدافه أمام يونايتد جسدت صورة المهاجم القاتل، قوة، سرعة، وحسم.

إحصائيات النجم النرويجي هذا الموسم تتجاوز حتى أرقامه في الموسم الماضي، حيث أنهى الدوري بـ22 هدفًا فقط.

الآن، يسجل بمعدل 1.32 هدف لكل 90 دقيقة، وإذا حافظ على هذا المعدل قد يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصل إلى حاجز 40 هدفًا في موسم واحد.

التحول في أداء هالاند يرتبط أيضًا بتغيير فلسفة جوارديولا، الذي أصبح يعتمد أكثر على اللعب المباشر والمرتدات السريعة.

أرقام مانشستر سيتي تؤكد ذلك، زيادة ملحوظة في الهجمات المرتدة والتمريرات الطولية وتقليل عدد التمريرات في كل هجمة، وهو ما يفتح المساحات أمام هالاند ليستغل سرعته وقوته كما كان يفعل في دورتموند.

أما عن الأرقام القياسية، فهالاند يملك الآن 90 هدفًا في 101 مباراة بالدوري، أي أكثر بـ8 أهداف من رصيد آلان شيرر في نفس المرحلة.

وبحساب المعدل الحالي (0.89 هدف في المباراة)، يمكن أن يتجاوز الرقم التاريخي لشيرر (260 هدفًا) في ديسمبر 2031، بينما إذا استمر على معدل هذا الموسم، فسيكسر الرقم بعد 4 سنوات فقط.

لكن بعيدًا عن الحسابات، يكفي أن نتابع ما يقدمه المهاجم النرويجي الآن، فاستنادًا إلى مستواه أمام يونايتد وبشهادة مدربه جوارديولا، يبدو أن هالاند بالفعل يعيش أفضل نسخة من نفسه، وربما يقودنا إلى موسم تاريخي جديد.