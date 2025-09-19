المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
معادلة جيرارد والهدف الـ250.. محمد صلاح يستهدف إنجازين أمام إيفرتون

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:19 م 19/09/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي ميرسيسايد الذي سيجمع بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الثانية والنصف ظهر غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل الريدز موقعة الغد وهو بالعلامة الكاملة بعدما حقق 4 انتصارات، جعلته متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويقع إيفرتون في المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

محمد صلاح يطارد جيرارد

يعد النجم المصري محمد صلاح هو ثاني الهدافين التاريخيين في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 أهداف.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفا أمام إيفرتون لمعادلة ستيفن جيرارد (9 أهداف).

صلاح يستهدف الهدف رقم 250

يحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين للوصول إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات.

ويمتلك محمد صلاح 248 هدفا وهو في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول.

طالع مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ديربي ميرسيسايد ليفربول ضد إيفرتون liverpool vs everton

