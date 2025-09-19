أحدث الموضوعات
مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: حالة واحدة تغلق شكوى زيزو ضد الزمالك الإثنين المقبل
إستريلا البرتغالي ليلا كورة: قدمنا شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقات صفقة بانزا
بيزيرا يهدي الكرة للسعيد واحتفال الدباغ.. لقطات من فوز الزمالك على الإسماعيلي (صور)
مصدر ليلا كورة: الخطيب يستقبل عبد الحفيظ لمناقشة إمكانية ترشحه في انتخابات الأهلي
أبرزهم القمة.. ما هي المباريات التي سيغيب عنها إمام عاشور مع الأهلي؟
