مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

0 3
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

1 0
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 1
16:00
المنصورة

المنصورة

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:01 م 19/09/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة الخامسة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 4 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، وتنطلق الجولة الخامسة غدا السبت.

وتشهد الجولة الخامسة مباراة قمة جديدة بين ليفربول، حامل اللقب، وجاره إيفرتون، في ديربي ميرسيسايد.

كذلك يلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي، بينما تختتم الجولة بمباراة قوية بين أرسنال ومانشستر سيتي.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

20 سبتمبر 2025

ليفربول × إيفرتون - 2:30 ظهرا

برايتون × توتنهام - 5:00 مساء

بيرنلي × نوتنجهام فورست - 5:00 مساء

وست هام يونايتد × كريستال بالاس - 5:00 مساء

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد - 5:00 مساء

مانشستر يونايتد × تشيلسي - 7:30 مساء

فولهام × برينتفورد - 10:00 مساء

21 سبتمبر 2025

بورنموث × نيوكاسل - 4:00 عصرا

سندرلاند × أستون فيلا - 4:00 عصرا

أرسنال × مانشستر سيتي - 6:30 مساء

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

