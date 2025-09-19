تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة الخامسة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 4 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، وتنطلق الجولة الخامسة غدا السبت.

وتشهد الجولة الخامسة مباراة قمة جديدة بين ليفربول، حامل اللقب، وجاره إيفرتون، في ديربي ميرسيسايد.

كذلك يلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي، بينما تختتم الجولة بمباراة قوية بين أرسنال ومانشستر سيتي.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

20 سبتمبر 2025

ليفربول × إيفرتون - 2:30 ظهرا

برايتون × توتنهام - 5:00 مساء

بيرنلي × نوتنجهام فورست - 5:00 مساء

وست هام يونايتد × كريستال بالاس - 5:00 مساء

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد - 5:00 مساء

مانشستر يونايتد × تشيلسي - 7:30 مساء

فولهام × برينتفورد - 10:00 مساء

21 سبتمبر 2025

بورنموث × نيوكاسل - 4:00 عصرا

سندرلاند × أستون فيلا - 4:00 عصرا

أرسنال × مانشستر سيتي - 6:30 مساء

