مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
14:30
ايفرتون

ايفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:49 ص 20/09/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب ليفربول

تتجه الأنظار صوب ملعب أنفيلد، اليوم السبت، حيث المباراة التي ستجمع بين نادي ليفربول ونظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد المواجهات الهامة التي ينتظرها عشاق "بريميرليج".

ويضرب ليفربول موعدًا مع نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق الفوز في تلك القمة الجماهيرية الكبيرة.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقناة الناقلة

يواجه فريق ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت على أرضية ملعب أنفيلد، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتلتقي رغبة الثنائي في تحقيق الفوز في اللقاء لما يمثله من قيمة كبيرة.

وتنقل أحداث المباراة بين ليفربول وإيفرتون، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، حصدها الريدز من 4 مباريات محققًا العلامة الكاملة، ويرغب في مواصلة صدارته للمسابقة.

يحتل إيفرتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفريق 7 نقاط من 4 مباريات خاضها، محققًا الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة وسقط في فخ الهزيمة في لقاء واحد.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي إيفرتون محمد صلاح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

