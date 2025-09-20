تتجه الأنظار صوب ملعب أنفيلد، اليوم السبت، حيث المباراة التي ستجمع بين نادي ليفربول ونظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد المواجهات الهامة التي ينتظرها عشاق "بريميرليج".

ويضرب ليفربول موعدًا مع نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق الفوز في تلك القمة الجماهيرية الكبيرة.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقناة الناقلة

يواجه فريق ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت على أرضية ملعب أنفيلد، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتلتقي رغبة الثنائي في تحقيق الفوز في اللقاء لما يمثله من قيمة كبيرة.

وتنقل أحداث المباراة بين ليفربول وإيفرتون، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، حصدها الريدز من 4 مباريات محققًا العلامة الكاملة، ويرغب في مواصلة صدارته للمسابقة.

يحتل إيفرتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفريق 7 نقاط من 4 مباريات خاضها، محققًا الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة وسقط في فخ الهزيمة في لقاء واحد.