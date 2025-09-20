المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
14:30
ايفرتون

ايفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:22 ص 20/09/2025
صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، على رأس تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون، تنطلق بحلول الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز السادس بـ7 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع، فيما يستمر ظهور ألكسندر إيزاك ضمن القوام الأساسي في قيادة هجوم الريدز.

كما أن تشكيل ليفربول المتوقع الذي ذكرته صحيفة "مترو" يشهد تغييرات في 4 مراكز أخرى، بداية من الظهيرين الأيمن والأيسر ولاعب بالوسط، ثم الجناح الأيسر.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافنبرج، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح إيفرتون مباراة ليفربول وإيفرتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg