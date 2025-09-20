يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، على رأس تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون، تنطلق بحلول الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز السادس بـ7 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع، فيما يستمر ظهور ألكسندر إيزاك ضمن القوام الأساسي في قيادة هجوم الريدز.

كما أن تشكيل ليفربول المتوقع الذي ذكرته صحيفة "مترو" يشهد تغييرات في 4 مراكز أخرى، بداية من الظهيرين الأيمن والأيسر ولاعب بالوسط، ثم الجناح الأيسر.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافنبرج، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك.