يشهد ملعب "آنفيلد" معقل نادي ليفربول، ظهر اليوم السبت، زيارة نادي إيفرتون لجاره اللدود ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ديربي "ميرسيسايد".

ويستضيف نادي ليفربول لغريمه التقليدي إيفرتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل زيارة إيفرتون لزعيم الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، سلّط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، الضوء على بعض من أكثر الأهداف تذكراً، والأداءات الفردية المميزة، والمباريات، واللحظات البارزة من هذه المواجهة التاريخية خلال حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الديربي الأخير لمدينة ميرسيسايد في جوديسون بارك – فبراير 2025

في الديربي الختامي على ملعب جوديسون بارك، تقاسم ليفربول وإيفرتون مواجهة مثيرة شهدت أربعة أهداف، انتهت بتسديدة رائعة على الطائر من المدافع جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 98 ليمنح فريقه التعادل، في وداع يليق بهذه المواجهة التاريخية على الملعب الشهير.

واستفاد بيتو من تنفيذ رائع لركلة ثابتة لإيفرتون ليمنح أصحاب الأرض التقدم في الشوط الأول، لكن هدفي أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح قلبا مجريات المباراة تمامًا.

ومع ذلك، لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث جاء هدف تاركوفسكي المذهل بتسديدة في الزاوية العليا اليمنى ليشعل المدرجات بحماس الجماهير، قبل أن تُشهر البطاقات الحمراء بعد صافرة النهاية في وجه كورتيس جونز، وعبد الله دوكوري، والمدرب آرني سلوت.

دراما متأخرة في أنفيلد – ديسمبر 2018

خطأ غريب من جوردان بيكفورد، وهدف ديربي آخر لديفوك أوريجي، واحتفال لا يُنسى من يورجن كلوب بعد هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 96.

أكثر النهايات درامية جعلت مواجهة ديسمبر 2018 تُخلَّد في تاريخ الديربي.

كانت المباراة تسير نحو تعادل سلبي حتى أخفق جوردان بيكفورد في التعامل مع تسديدة فيرجيل فان دايك المقطوعة.

وبدلاً من إبعاد الكرة فوق العارضة بعدما هبطت من السماء، وضعها بيكفورد على طبق من ذهب للبديل ديفوك أوريجي في الدقيقة 84 ليسجل برأسه في الشباك.

كان ذلك واحداً من ستة أهداف سجلها أوريجي أيقونة ليفربول، في مرمى إيفرتون — وهو أكبر رصيد له أمام منافس واحد، ويمثل نسبة مذهلة بلغت 27% من إجمالي أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز (6 من أصل 22).

واحتفل مدرب ليفربول يورجن كلوب بالهدف عبر اندفاعه جارياً إلى أرض الملعب وهو يلوّح بقبضته في الهواء، قبل أن يقفز إلى أحضان حارس مرماه أليسون بيكر.

وبعد أن عاد الهدوء عقب النهاية الفوضوية، اعترف كلوب نادماً بأن عواطفه قد غلبته.

إيفرتون يفسد وداع كلوب في الديربي – أبريل 2024

لم يكن هذا هو الختام الأسطوري الذي كان يأمله يورجن كلوب لمسيرته في الديربي.

فبعد أن خسر مباراة واحدة فقط من أصل 18 ديربي سابق، وكانت في الظروف الاستثنائية لخسارة أنفيلد عام 2021، تلقى كلوب هزيمة واضحة بنتيجة 2-0 في آخر مباراة له في هذه المواجهة التاريخية الموسم الماضي.

هزيمته الأولى في جوديسون بارك كانت واحدة جعلته يعتذر لجماهير ليفربول، وكادت تعني عملياً تنازله عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت الأجواء في إيفرتون على النقيض تمامًا، ففي ليلة صاخبة ومليئة بالعاطفة على ملعب جوديسون بارك، قدّم لاعبو شون دايش المتحفزون أداءً يليق بالمناسبة.

هدفا جاراد برانثوايت ودومينيك كالفرت-لوين منَحا إيفرتون أول فوز له على أرضه في الديربي منذ أكتوبر 2010، وكان أيضًا خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/24.

الركلة الحرة الحاسمة لجاري ماكاليستر – أبريل 2001

في موسم انتهى بثلاثية كؤوس شهيرة (كأس الاتحاد الأوروبي – أو كما كان يُعرف حينها كأس الاتحاد الأوروبي للأندية – وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة) بالإضافة إلى مقعد في دوري أبطال أوروبا لليفربول، كان فوز الفريق في جوديسون بارك من أبرز محطات ذلك الموسم.

ويعود الفضل في ذلك إلى لمحة إبداعية وحاسمة من جاري ماكاليستر، الذي أظهر سرعة بديهة قاد بها فريقه لتحقيق الانتصار.

تقدّم ليفربول في النتيجة مرتين، لكن إيفرتون تمكن من إدراك التعادل في كل مرة. ومع طرد إيجور بيسكان وإضاعة روبي فاولر لركلة جزاء، كان من الممكن أن يُعذر الريدز لو اعتقدوا أن هذا اليوم ليس يومهم.

لكن جاري ماكاليستر كان له رأي آخر عندما حصل ليفربول على ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، فبينما توقّع معظم الحاضرين أن يرسل الكرة عرضية من مسافة 44 ياردة، قرر لاعب الوسط المخضرم التسديد مباشرة، لتستقر كرته المقوسة في الزاوية السفلية قبل أن يتمكن حارس إيفرتون بول جيرارد الذي تفاجأ بالتصرف، من الوصول إليها.

وقد أشعل هذا الانتصار الدرامي بنتيجة 3-2 سلسلة ليفربول المميزة في نهاية الموسم، حيث خاض الفريق سبع مباريات متتالية دون هزيمة، حقق خلالها ستة انتصارات، أنهاها بخطف المركز الثالث.

الهاتريك التاريخي لستيفن جيرارد – مارس 2012

قال ستيفن جيرارد: "أحب الفوز في الديربيات لأن جماهير إيفرتون وجهت لي سخرية وانتقادات لا تُصدق على مر السنين، لذلك كان من الرائع للغاية أن أسجل ثلاثة أهداف في مرماهم".

يصف جيرارد زيارة إيفرتون إلى أنفيلد عام 2012 بأنها "مباراته المفضلة على هذا الملعب"، بعدما عاش ليلة مثالية سجل خلالها ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود ليفربول إلى فوز كبير على غريمه اللدود.

وكان ذلك أول هاتريك في ديربي ميرسيسايد منذ أن حققه إيان راش عام 1982، وأول هاتريك يُسجَّل في أنفيلد ضمن هذه المواجهة منذ عام 1935.

احتفال لويس سواريز – أكتوبر 2012

بعد سبعة أشهر، دخل سواريز أجواء ديربي الدوري الإنجليزي التالي تحت الأضواء مجددًا، بعدما أثار مدرب إيفرتون، ديفيد مويس، قبل المباراة مسألة سمعته المتعلقة بالسقوط السهل في الملعب.

قال مويس في حديثه قبل المباراة عن سواريز: "أعتقد أن لديه سجلًا في هذا الأمر"، في إشارة إلى الحادثة التي تسببت في طرد جاك رودويل الموسم السابق.

وأضاف: "ما يفعله (اللاعبون الذين يتعمدون السقوط) سيجعل الجماهير تنفر من كرة القدم، لأنهم بارعون جدًا فيه".

لكن سواريز لم ينتظر طويلًا ليقدّم رده الساخر، فبعد 14 دقيقة فقط، وعقب أن اصطدمت تسديدته بليتون باينز وسكنت الشباك، اندفع مهاجم ليفربول مسرعًا نحو مقاعد بدلاء إيفرتون، ليؤدي قفزة احتفالية أمام مويس مباشرة.

قاتل إيفرتون للعودة في النتيجة ونجح في اقتناص تعادل 2-2، بينما أُلغي هدف لسواريز في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، وهو ما ربما ساهم في تحسين مزاج مويس.

وعلى الرغم من إصراره على أنه لم يكن الوحيد الذي يحمل هذا الرأي، فإنه كان قادرًا أيضًا على رؤية الجانب المضحك من احتفال سواريز.

مواجهة سداسية الأهداف المثيرة في جوديسون بارك – نوفمبر 2013

كان إيفرتون وليفربول من الفرق المتألقة في الدوري الإنجليزي الممتاز حين التقيا في هذا الديربي، تحت قيادة المدربين الهجوميَّين روبرتو مارتينيز وبريندان رودجرز على التوالي.

وجاء العرض الذي قدّمه الفريقان على ملعب جوديسون بارك ليرتقي للتوقعات، حيث شهدت المباراة قمة الإثارة في مواجهة كلاسيكية انتهت بستة أهداف، وتُعد من أفضل ديربيات ميرسيسايد في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثة أهداف في غضون 19 دقيقة رسمت ملامح البداية، من بينها الركلة الحرة الماكرة للويس سواريز التي التفّت حول حائط إيفرتون لتجعل النتيجة 2-1.

وظلت النتيجة على حالها حتى سجل روميلو لوكاكو هدفين في غضون عشر دقائق، ليضع إيفرتون على أعتاب الانتصار قبل ثماني دقائق فقط من النهاية.

لكن دانييل ستوريدج خطف التعادل لليفربول برأسية ذكية في الدقيقة 89، ليحسم اقتسام النقاط من مواجهة مثيرة لم يكن أي من الطرفين يستحق الخسارة فيها.

صاروخ فيل جاجيلكا في الوقت بدل الضائع – سبتمبر 2014

أحد أفضل الأهداف في تاريخ ديربي ميرسيسايد جاء من مصدر لم يكن في الحسبان.

كان إيفرتون في طريقه للهزيمة 1-0 في أنفيلد بعد أن استقبل هدفًا رائعًا من ركلة حرة لستيفن جيرارد في الشوط الثاني.

ولم يكن أحد يتوقع أن يتغير هذا السيناريو، خاصة مع إبعاد ديان لوفرين الكرة برأسه بعيدًا عن منطقة الجزاء في الدقيقة 91 لتصل إلى مدافع إيفرتون فيل جاجيلكا.

قائد إيفرتون لم يسجل في الدوري الإنجليزي منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

لكن بعدما تردّد سابقًا في التسديد وندم على ذلك، قرر جاجيلكا أن يجرب حظه في فرصته الثانية، فجاءت النتيجة مذهلة.

انطلق جاجيلكا نحو الكرة وسددها بأروع ما يكون بوجه قدمه الخارجي، لتنطلق صاروخية وتسكن الزاوية العليا لمرمى سيمون مينوليه، لتصيب أنفيلد بالصدمة وتمنح إيفرتون نقطة ثمينة.

هدف محمد صلاح الفائز بجائزة بوشكاش – ديسمبر 2017

لم يكن هدف محمد صلاح المذهل في ديربي ميرسيسايد مجرد طريقة رائعة لوضع بصمته في أول مشاركة له بهذه المواجهة، بل كان أيضًا هدفًا استثنائيًا نال بفضله جائزة عالمية.

أبرز صلاح بعضًا من أفضل مهاراته حين تخلص من كوكو مارتينا، وتجاوز إدريسا جانا جاي، ثم أرسل تسديدة مقوسة رائعة حول آشلي ويليامز إلى الزاوية العليا لمرمى بيكفورد.

لكن ذلك الهدف لم يكن كافيًا سوى للخروج بتعادل لليفربول في ذلك اليوم، بعد أن سجل واين روني ركلة جزاء متأخرة عادل بها النتيجة.

إلا أنّ الهدف تُوّج في سبتمبر 2018 بجائزة بوشكاش من الفيفا كأفضل هدف من حيث الجمالية خلال العام السابق، بعد تصويت الجماهير، متفوقًا على ضربات مقصية شهيرة للثنائي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل مع ريال مدريد، وغيرهما.

إيفرتون ينهي عقدة أنفيلد – فبراير 2021

لأكثر من عقدين من الزمن، كان إيفرتون يزور ملعب أنفيلد دون أن ينجح في العودة منتصرًا، لكن تلك السلسلة انتهت أخيرًا في فبراير 2021.

تجاوز إيفرتون ليفربول بثنائية نظيفة، محققًا أول انتصار له في أنفيلد منذ عام 1999، حين سجل الراحل كيفن كامبل هدف الفوز الشهير لفريق والتر سميث.

وجاء نجاح 2021 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في مباراة أُقيمت خلف أبواب مغلقة بسبب قيود جائحة كورونا.

وكانت هذه الهزيمة أيضًا الرابعة ضمن ست خسائر متتالية لليفربول على ملعبه في الدوري الممتاز، بعد سلسلة لاهزيمة استمرت 68 مباراة في أنفيلد، وذلك في موسم انهار فيه الفريق تحت وطأة أزمة الإصابات.

لكن وبعد انتظارٍ طويل كهذا، كان أي انتصار في أنفيلد بمثابة طعمٍ حلوٍ للغاية بالنسبة لإيفرتون.