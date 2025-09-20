تحمل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي طابعًا تاريخيًا، تعرفه جميع جماهير كرة القدم الإنجليزية، إذ يصادف الموسم الحالي الذكرى رقم 120 للمباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين في الدوري.

ويضرب فريق مانشستر يونايتد موعدًا مع نظيره تشيلسي، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب أولد ترافورد (مسرح الأحلام).

تاريخ عريق بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

يستعرض نادي تشيلسي مجموعة من أبرز اللقطات التاريخية، التي جمعت بين "البلوز" ومانشستر يونايتد، قبل المباراة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد الموسم الحالي الذكرى الـ120 لأول مواجهة في الدوري بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، والتي أقيمت على ملعب بانك ستريت يوم عيد الميلاد عام 1905، وانتهت أحداثها بالتعادل السلبي دون أهداف.

نجح تشيلسي خلال تلك المواجهة في انتزاع نقطة المباراة بفضل حارس الفريق ويلي فولك، الذي أرهب لاعب مانشستر يونايتد بوب بونثرون لدرجة جعلته يسدد ركلة الجزاء خارج المرمى.

الفوز الأول لنادي تشيلسي أمام مانشستر يونايتد خارج الأرض، كان في دوري الدرجة الأولى يوم 7 نوفمبر 1908، حين نجح جورج "جاتلينج جان" هيلسدون في تنفيذ ركلة جزاء بقوة، مسجلاً الهدف الوحيد في اللقاء.

وتمكن تشيلسي من تحقيق الفوز أمام مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا في يناير 1920، حينما كانت المباريات تلعب بتلك الطريقة في ذلك الوقت، وسجل المهاجم جاك كوك سجل جميع الأهداف في الانتصارين 2-0 و1-0.

وفرض نادي تشيلسي هيمنته على مواجهاته أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بين عامي 1968 و1977، حيث "البلوز" في خمس زيارات وتعادل في ثلاث.

وحافظ تشيلسي على سجله خاليًا من الهزائم أمام مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2012 و2017 في 12 مواجهة بجميع المسابقات، وكان آخر لاعب من "البلوز" يسجل هدف الفوز ويحسم النقاط الثلاث في أولد ترافورد في مايو 2013 هو خوان ماتا الذي انتقل إلى هناك في يناير التالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقناة الناقلة

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يرغب الثنائي في تحقيق نتيجة إيجابية لما تمثله المباراة من أهمية كبرى لدى جماهير الناديين.

وتنقل أحداث المباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".