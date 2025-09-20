المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"5 مساهمات في 7 مباريات".. إيكيتيكي يعزز أفضلية ليفربول في الديربي (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:20 م 20/09/2025
هوجو إيكيتيكي

احتفال هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول

عزز هوجو إيكيتيكي، لاعب فريق ليفربول، التقدم في النتيجة ضد منافسه فريق إيفرتون، خلال منافسات ديربي الميرسيسايد، في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتقدم على إيفرتون (2-0) حتى الآن، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

هدف هوجو إيكيتيكي

تمكن هوجو إيكيتيكي من إضافة الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 29، ليعزز تقدم الريدز بعد هدف جرافنبرج الذي أحرزه بالدقيقة العاشرة.

جرافنبرج صاحب هدف التقدم لم يكتفِ به، ومرر كرة طولية اخترقت دفاع إيفرتون، ليجدها هوجو إيكيتيكي، ويسدد كرة زاحفة في شباك بيكفورد.

وأصبح جرافنبرج هو أصغر لاعب على الإطلاق يسجل ويصنع هدفا لصالح ليفربول في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع هوجو إيكيتيكي رصيد مساهماته التهديفية إلى 5، أثناء خوضه المباراة السابعة منذ انضمامه لصفوف ليفربول هذا الصيف، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

حيث إن المهاجم الفرنسي لديه 3 أهداف في الدوري الإنجليزي، ضد أندية نيوكاسل يونايتد، بورنموث ثم إيفرتون، بالإضافة لإحراز هدف أمام كريستال بالاس في الدرع الخيرية.

بينما صنع هدفًا واحدًا جاء أمام بورنموث في أولى مباريات ليفربول هذا الموسم، ببطولة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي ليفربول إيفرتون هوجو إيكيتيكي مباراة ليفربول وإيفرتون

