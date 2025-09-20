المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ما زال يتحسس الطريق.. ماذا قدم إيزاك في 85 دقيقة مع ليفربول؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:21 م 20/09/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك مهاجم فريق ليفربول

ظهر السويدي ألكسندر إيزاك، للمرة الثانية رفقة ليفربول، خلال ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيزاك ظهر بديلًا في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، التي حسمها الريدز بنتيجة (2-1)، ليواصل تربعه على جدول ترتيب البريميرليج، بالعلامة الكاملة.

ماذا قدم إيزاك؟

ظهر ألكسندر إيزاك للمرة الثانية، بعدما شارك مع ليفربول الأسبوع الماضي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يدخل بديلًا لمواجهة إيفرتون.

ولعب المهاجم السويدي إجمالي دقائق بلغت حوالي 85 دقيقة في مباراتي أتلتيكو وإيفرتون، لكنه لم يقدم بعد المنتظر منه، والذي يرتبط أكثر بعدم الجاهزية البدنية التي تحدث عنها آرني سلوت من قبل.

وجاء أرقام إيزاك عندما شارك أساسيًا ضد أتلتيكو مدريد، كالتالي:

لعب 58 دقيقة.
تسديدات (2) على المرمى (1) خارجها (1).
محاولات المراوغة الناجحة (1) من (3).
دقة التمريرات 81%.
قدم تمريرة مفتاحية واحدة.
مواجهات أرضية ناجحة (3) من (6).
مواجهات هوائية ناجحة (0) من (2).

بينما أرقامه بعد دخوله بديلًا في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون، جاءت كما يلي:

لعب 27 دقيقة.
لم يسدد.
دقة التمريرات 80%.
مواجهات أرضية ناجحة (1) من (1).
مواجهات هوائية ناجحة (0) من (1).

ربما الأرقام كانت أفضل نسبيًا في مباراة أتلتيكو، لكن ذلك بالنظر إلى معدل فارق دقائق لعبه، سيجعل الأمر يبدو منطقيًا، لكن الأكيد أن ألكسندر إيزاك يحتاج إلى وقت أكثر حتى يصل للمعدل البدني المطلوب، بالإضافة للانسجام في منظومة ليفربول.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز ألكسندر إيزاك مباراة ليفربول وإيفرتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نانت

نانت

0 0
رين

رين

8

هدف ضائع.. مصطفى محمد يهدر هدف محقق لفريق نانت بعد أن انفراد بحارس رين لكنه سددها لوب من خارج منطقة الجزاء محاولا مباغتة حارس رين لكن الكرة خرجت أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
اسبانيول

اسبانيول

48

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الاول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg