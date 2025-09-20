ظهر السويدي ألكسندر إيزاك، للمرة الثانية رفقة ليفربول، خلال ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيزاك ظهر بديلًا في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، التي حسمها الريدز بنتيجة (2-1)، ليواصل تربعه على جدول ترتيب البريميرليج، بالعلامة الكاملة.

ماذا قدم إيزاك؟

ظهر ألكسندر إيزاك للمرة الثانية، بعدما شارك مع ليفربول الأسبوع الماضي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يدخل بديلًا لمواجهة إيفرتون.

ولعب المهاجم السويدي إجمالي دقائق بلغت حوالي 85 دقيقة في مباراتي أتلتيكو وإيفرتون، لكنه لم يقدم بعد المنتظر منه، والذي يرتبط أكثر بعدم الجاهزية البدنية التي تحدث عنها آرني سلوت من قبل.

وجاء أرقام إيزاك عندما شارك أساسيًا ضد أتلتيكو مدريد، كالتالي:

لعب 58 دقيقة.

تسديدات (2) على المرمى (1) خارجها (1).

محاولات المراوغة الناجحة (1) من (3).

دقة التمريرات 81%.

قدم تمريرة مفتاحية واحدة.

مواجهات أرضية ناجحة (3) من (6).

مواجهات هوائية ناجحة (0) من (2).

بينما أرقامه بعد دخوله بديلًا في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون، جاءت كما يلي:

لعب 27 دقيقة.

لم يسدد.

دقة التمريرات 80%.

مواجهات أرضية ناجحة (1) من (1).

مواجهات هوائية ناجحة (0) من (1).

ربما الأرقام كانت أفضل نسبيًا في مباراة أتلتيكو، لكن ذلك بالنظر إلى معدل فارق دقائق لعبه، سيجعل الأمر يبدو منطقيًا، لكن الأكيد أن ألكسندر إيزاك يحتاج إلى وقت أكثر حتى يصل للمعدل البدني المطلوب، بالإضافة للانسجام في منظومة ليفربول.