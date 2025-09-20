انتقد المدير الفني ديفيد مويس، مدرب نادي إيفرتون، قرارات الحكم دارين إنجلاند في مباراة الخسارة (2-1) أمام ليفربول، اليوم السبت.

ونجح ليفربول في الفوز على إيفرتون، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

غضب مدرب إيفرتون أمام ليفربول

كان إيفرتون متأخرًا أمام ليفربول بهدفين لواحد، عندما اختار الحكم إنجلاند احتساب 3 دقائق فقط كوقت بديل عن الضائع.

وبدا مويس غاضبًا من عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع، إذ أوقف إنجلاند في الممر المؤدي إلى غرف الملابس، بعد نهاية مباراة ليفربول وإيفرتون، بحسب ما كشف موقع talksport الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات نشرها الموقع نفسه: "الحكم احتسب 3 دقائق فقط في نهاية المباراة".

واستفاض: "واجهنا فرقًا نفذت الركلات الحرة بسرعة في المباريات الماضية، وأوقعتنا في الفخ.. لذا أرنا أن نلعب الكرات بسرعة أمام ليفربول لكن الحكم رفض كل مرة تنفيذ المخالفة قبل صافرته، وإذا كان الأمر كذلك فكان من المفترض أن يضيف وقتًا أطول".

وأكمل مويس: "مررنا بمواقف مشابهة كثيرًا، وكما قلت إنني كثيرًا ما أشتكي من حكام الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لو كان الوضع معكوسًا، أي كانت إيفرتون هو من يتقدم (2-1) على ليفربول، هل كان الحكم سيضيف 3 دقائق فقط؟ لا أعلم".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالعلامة الكاملة، بعد أن حقق الفوز في 5 مباريات متتالية على حساب بورنموث ونيوكاسل وأرسنال وبيرنلي وإيفرتون.