الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

انتقد الحكم.. 3 دقائق تثير غضب مدرب إيفرتون أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:42 م 20/09/2025
مويس

ديفيد مويس من مباراة ليفربول وإيفرتون

انتقد المدير الفني ديفيد مويس، مدرب نادي إيفرتون، قرارات الحكم دارين إنجلاند في مباراة الخسارة (2-1) أمام ليفربول، اليوم السبت.

ونجح ليفربول في الفوز على إيفرتون، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

غضب مدرب إيفرتون أمام ليفربول

كان إيفرتون متأخرًا أمام ليفربول بهدفين لواحد، عندما اختار الحكم إنجلاند احتساب 3 دقائق فقط كوقت بديل عن الضائع.

وبدا مويس غاضبًا من عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع، إذ أوقف إنجلاند في الممر المؤدي إلى غرف الملابس، بعد نهاية مباراة ليفربول وإيفرتون، بحسب ما كشف موقع talksport الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات نشرها الموقع نفسه: "الحكم احتسب 3 دقائق فقط في نهاية المباراة".

واستفاض: "واجهنا فرقًا نفذت الركلات الحرة بسرعة في المباريات الماضية، وأوقعتنا في الفخ.. لذا أرنا أن نلعب الكرات بسرعة أمام ليفربول لكن الحكم رفض كل مرة تنفيذ المخالفة قبل صافرته، وإذا كان الأمر كذلك فكان من المفترض أن يضيف وقتًا أطول".

وأكمل مويس: "مررنا بمواقف مشابهة كثيرًا، وكما قلت إنني كثيرًا ما أشتكي من حكام الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لو كان الوضع معكوسًا، أي كانت إيفرتون هو من يتقدم (2-1) على ليفربول، هل كان الحكم سيضيف 3 دقائق فقط؟ لا أعلم".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالعلامة الكاملة، بعد أن حقق الفوز في 5 مباريات متتالية على حساب بورنموث ونيوكاسل وأرسنال وبيرنلي وإيفرتون.

ليفربول الدوري الإنجليزي إيفرتون ديفيد مويس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

