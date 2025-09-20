المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت يعلن غياب صلاح عن مواجهة ساوثامبتون

محمد همام

كتب - محمد همام

06:03 م 20/09/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، استبعاد محمد صلاح، هدّاف الفريق، من خوض لقاء ساوثامبتون ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ساوثامبتون مساء الثلاثاء المقبل، في إطار الدور الثالث من كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وأكد سلوت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة ليفربول وإيفرتون، غياب خمسة لاعبين عن المباراة، وهم: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، محمد صلاح، ريان جرافنبرخ، ودومينيك سوبوسلاي.

ويأتي غياب هذا الخماسي بهدف الحصول على قسط من الراحة، نظرًا لمشاركتهم في جميع مباريات الفريق سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا على غريمه إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "آنفيلد"، ضمن قمة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول خمس جولات على حساب كل من: بورنموث، نيوكاسل، آرسنال، بيرنلي، وإيفرتون.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول إيفرتون سلوت ساوثامبتون

أخبار تهمك

