المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جرافنبرخ عن هدفه ضد إيفرتون: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:03 م 20/09/2025
ليفربول

ليفربول

أكد ريان جرافنبرخ لاعب وسط نادي ليفربول أنه استغل تمريرة محمد صلاح المذهلة من أجل أن يسجل هدفا في شباك إيفرتون بديربي ميرسيسايد.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول في الفوز على إيفرتون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وقال جرافنبرخ في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أنا سعيد جدًا بالهدف الذي سجلته أمام إيفرتون، في الموسم الماضي لم أسجل كثيرًا، لذلك أنا سعيد لأنني استطعت التسجيل، وخاصة في ديربي ميرسيسايد أيضًا".

وأضاف: "عن الهدف؟ نعلم أنه إذا استلم صلاح الكرة، فبإمكانه تقديم تمريرة مذهلة، لقد فعل ذلك بالطبع، ورأيته ولذلك تحركت للأمام في المساحة ثم سددت الكرة في الشباك".

وعن الشوط الثاني الصعب ضد إيفرتون، رد، قائلًا: "أولًا الهدف الذي استقبلناه، أعتقد أنه لم يكن يجب أن يحدث، كنا نعلم أنهم إذا سجلوا هدفا، سيستمرون في الهجوم، كنا نتراجع قليلاً وننتظر الهجمات المرتدة، كانت لدينا بعض الفرص للتسجيل في النهاية ولكننا لم نفعل".

وبسؤاله عن قدرة ليفربول في الوصول إلى أعلى المستويات خلال الموسم، أكد ريان جرافنبرخ، قائلًا:"نعم، طبعًا، نحن نعلم أن لدينا مجموعة جيدة، كما أننا تعاقدنا مع لاعبين رائعين، لذلك نعرف أن الفريق لا يعتمد فقط على التشكيلة الأساسية، بل على المجموعة ككل، نحن مثل العائلة، وندفع بعضنا البعض، ترى اليوم مثلاً، هوجو سجل، ثم جاء ألكسندر إيزاك وقدم كل ما لديه، أنا سعيد جدًا بالفريق".

صنع هدف التقدم.. تقييم محمد صلاح في الصحف الإنجليزية بعد مباراة ليفربول وإيفرتون

 

محمد صلاح ليفربول الليفر مباراة ليفربول ليفربول مباشر ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول ضد إيفرتون اهداف ليفربول اليوم نتيجة مباراة ليفربول اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نانت

نانت

0 0
رين

رين

8

هدف ضائع.. مصطفى محمد يهدر هدف محقق لفريق نانت بعد أن انفراد بحارس رين لكنه سددها لوب من خارج منطقة الجزاء محاولا مباغتة حارس رين لكن الكرة خرجت أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
اسبانيول

اسبانيول

48

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الاول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg