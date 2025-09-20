أكد ريان جرافنبرخ لاعب وسط نادي ليفربول أنه استغل تمريرة محمد صلاح المذهلة من أجل أن يسجل هدفا في شباك إيفرتون بديربي ميرسيسايد.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول في الفوز على إيفرتون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وقال جرافنبرخ في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أنا سعيد جدًا بالهدف الذي سجلته أمام إيفرتون، في الموسم الماضي لم أسجل كثيرًا، لذلك أنا سعيد لأنني استطعت التسجيل، وخاصة في ديربي ميرسيسايد أيضًا".

وأضاف: "عن الهدف؟ نعلم أنه إذا استلم صلاح الكرة، فبإمكانه تقديم تمريرة مذهلة، لقد فعل ذلك بالطبع، ورأيته ولذلك تحركت للأمام في المساحة ثم سددت الكرة في الشباك".

وعن الشوط الثاني الصعب ضد إيفرتون، رد، قائلًا: "أولًا الهدف الذي استقبلناه، أعتقد أنه لم يكن يجب أن يحدث، كنا نعلم أنهم إذا سجلوا هدفا، سيستمرون في الهجوم، كنا نتراجع قليلاً وننتظر الهجمات المرتدة، كانت لدينا بعض الفرص للتسجيل في النهاية ولكننا لم نفعل".

وبسؤاله عن قدرة ليفربول في الوصول إلى أعلى المستويات خلال الموسم، أكد ريان جرافنبرخ، قائلًا:"نعم، طبعًا، نحن نعلم أن لدينا مجموعة جيدة، كما أننا تعاقدنا مع لاعبين رائعين، لذلك نعرف أن الفريق لا يعتمد فقط على التشكيلة الأساسية، بل على المجموعة ككل، نحن مثل العائلة، وندفع بعضنا البعض، ترى اليوم مثلاً، هوجو سجل، ثم جاء ألكسندر إيزاك وقدم كل ما لديه، أنا سعيد جدًا بالفريق".

صنع هدف التقدم.. تقييم محمد صلاح في الصحف الإنجليزية بعد مباراة ليفربول وإيفرتون