تشكيل مانشستر يونايتد.. ماجواير أساسيا ضد تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:41 م 20/09/2025
ماجواير

هاري ماجواير - مدافع مانشستر يونايتد

يبدأ المدافع هاري ماجواير أساسيًا، اليوم السبت، في تشكيل نادي مانشستر يونايتد أمام تشيلسي.

ويستقبل مانشستر يونايتد على أرضه في ملعب أولد ترافورد، تشيلسي، في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، لوك شاو

الوسط: نصير مزراوي، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، باتريك دورجو

الهجوم: بريان مبيومو، أماد ديالو، بنيامين سيسكو

وتضم قائمة مانشستر يونايتد الاحتياطية أمام تشيلسي: سيني لامينس، تايلر فريدريكسون، آندي هيفين، ليني يورو، كوبي ماينو، ماسون ماونت، مانويل أوجارتي، ماتياس كونيا، جوشوا زيركزي.

واكتفى المدرب البرتغالي روبن أموريم بإجراء تغييرين فقط على تشكيل مانشستر يونايتد، إذ يعود ماجواير وكاسيميرو على حساب يورو وأوجارتي. 

وكان مانشستر يونايتد خسر مباراته الماضية في الدوري الإنجليزي (3-0) أمام الجار مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

