كلام فى الكورة
قمة الـ4 أهداف.. توتنهام يجبر برايتون على التعادل في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:10 م 20/09/2025
توتنهام

من مباراة برايتون وتوتنهام

أجبر نادي توتنهام، مضيفه برايتون على التعادل (2-2) في مباراة أقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتأخر توتنهام بهدفين، لكنه تمكن من العودة أمام برايتون في الشوط الثاني، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

توتنهام يجبر برايتون على التعادل

أظهر برايتون بداية مثالية أمام توتنهام، ليسجل يانكوبا مينتاه هدفًا افتتاحيًا في الدقيقة الثامنة بعد أن راوغ الحارس فيكاريو، ليضع الكرة في الشباك الخالية.

ومع الدقيقة 31، أضاف برايتون هدفًا ثانيًا من تسديدة صاروخية لياسين عياري، لا تصد ولا ترد.

وقلص توتنهام الفارق في توقيت مناسب، بفضل هدف المهاجم البرازيلي ريتشارلسون في الدقيقة 43.

وفي الدقائق الأخيرة، أحرز المدافع فان هيكي هدفًا في مرمى فريقه برايتون، بعد أن فشل في إبعاد تسديدة قوية في الدقيقة 82.

وتقدم توتنهام إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير برايتون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

