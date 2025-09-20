وصل البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد إلى هدفه رقم 100 بعدما هز شباك تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

ويستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وسجل برونو هدف تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 14 بعد كرة عرضية من مبيومو ولمسة رأسية من باتريك دورجو داخل منطقة الجزاء ومتابعة وتسديدة من برونو داخل الشباك.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات فإن هذا الهدف هو رقم 100 لبرونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد بجميع المسابقات.

ويعد هذا هو الظهور الـ200 لبرونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك برونو فرنانديز 64 هدفا الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أنتوني مارسيال وأليكسيس سانشيز (كلاهما 63).