اقتحم اللاعب البرازيلي كاسيميرو تاريخ نادي مانشستر يونايتد، اليوم السبت، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام تشيلسي.

ويحل تشيلسي ضيفًا على مانشستر يونايتد في مباراة جارية بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

طرد كاسيميرو

كان كل شيء يشير إلى أمسية تاريخية لمانشستر يونايتد في مسرح الأحلام حتى الدقيقة 45+5.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين من توقيع برونو فيرنانديز وكاسيميرو في الدقيقتين 14 و37 على الترتيب، مستغلًا النقص العددي في صفوف تشيلسي بعد طرد الحارس روبرت سانشيز في الدقيقة الخامسة.

وأعاد كاسيميرو، المباراة، إلى الوضع الطبيعي، 10 لاعبين ضد 10 آخرين، إثر حصول البرازيلي على بطاقة حمراء غير مباشرة في الوقت بدل الضائع بعد أن تلقى إنذارين في الشوط الأول.

جدير بالذكر أن هذا الطرد هو الرابع لكاسيميرو مع مانشستر يونايتد في 130 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.

كتب التاريخ في مانشستر يونايتد

بحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، بات كاسيميرو أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هدفًا ويحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيمانويل أديبايور آخر من سجل وطرد في شوط واحد بالدوري الإنجليزي في نوفمبر 2012، عندما واجه أرسنال بقميص توتنهام هوتسبير.