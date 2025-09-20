نجح نادي مانشستر يونايتد في التفوق (2-1) على ضيفه تشيلسي، في مباراة جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستفاق مانشستر يونايتد، ليحقق فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم، الفوز على تشيلسي، بعد الخسارة الصعبة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام الجار مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة.

واستمرت عقدة تشيلسي في أولد ترافورد، إذ تجنب مانشستر يونايتد الخسارة على أرضه في منافسات الدوري الإنجليزي خلال آخر 13 مباراة بين الطرفين، بالتحديد منذ الهزيمة في مايو 2013.

ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تشكيل مانشستر يونايتد وتشيلسي

- تشكيل مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، لوك شاو، نصير مزراوي، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، باتريك دورجو، بريان مبيومو، أماد ديالو، بنيامين سيسكو

- تشكيل تشيلسي: روبرت سانشيز، ريس جيمس، تريفوه تشالوباه، ويسلي فوفانا، مارك كوكوريلا، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر، إستيفاو، بيدرو نيتو، جواو بيدرو

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

جعل الحارس الإسباني روبرت سانشيز المباراة أصعب على تشيلسي، بعد أن تدخل بتهور على ركبة بريان مبيومو، خارج منطقة الجزاء، ليتحصل على بطاقة حمراء مباشرة عند حدود الدقيقة 5.

ومع البطاقة الحمراء، حاول المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا تصحيح أوضاع تشيلسي ليستبدل 3 لاعبين في أول ثلث ساعة فقط، إذ غادر الثلاثي الهجومي إستيفاو وبيدرو نيتو وكول بالمر على الترتيب.

وأصبح تشيلسي أول فريق يجري 3 تغييرات في أول 20 دقيقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتمكن مانشستر يونايتد من التقدم بهدف لبرونو فيرنانديز في الدقيقة 14، وسط مراجعة طويلة من تقنية الـVAR استغرقت نحو 3 دقائق، حيث كانت الشكوك تشير إلى وقوع البرتغالي في موقف تسلل.

وسجل برونو هدفه الـ100 مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات الرسمية، بلمسة ذكية داخل منطقة الجزاء، متابعًا رأسية دورجو، نحو شباك تشيلسي.

وأضاف البرازيلي كاسيميرو هدفًا ثانيًا لمانشستر يونايتد من ضربة رأسية في الدقيقة 37 بعد أن مرر له لوك شاو، الكرة، برأسه، داخل منطقة جزاء تشيلسي.

واحتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع، ما شهد مزيدًا من الإثارة، بعدما تلقى كاسيميرو على بطاقة حمراء غير مباشرة، إثر إنذار ثانٍ تحصل عليه بعد احتكاك قوي بمواطنه أندريه سانتوس.

وبدت أرضية ملعب أولد ترافورد مبتلة كثيرًا بسبب أمطار غزيرة لم تتوقف بين الشوطين.

ومع بداية الشوط الثاني، أصبح تشيلسي أكثر خطورة من مانشستر يونايتد خاصة بعد أن تساوى الفريقان في عدد اللاعبين، 10 ضد 10، ليجد أموريم نفسه مضطرًا إلى إجراء تغيير دفاعي، بإشراك أوجارتي في مكان سيسكو.

وسجل فوفانا هدفًا لتشيلسي من ضربة رأسية في الدقيقة 63، قبل إلغائه بداعي التسلل، دون الحاجة إلى العودة لتقنية الـVAR.

ومع الوصول إلى الدقيقة 70، لم يسدد تشيلسي أي كرة على مرمى مانشستر يونايتد.

وقلص تشيلسي الفارق إلى هدف وحيد في الدقيقة 80 بفضل ضربة رأسية متقنة لتشالوباه، لم يتمكن حارس مانشستر يونايتد من التصدي لها، ليعيد الآمال إلى فريق ماريسكا.

وكاد برونو فيرنانديز يقضي على تشيلسي تمامًا في الدقيقة 84، إثر تسديدة صاروخية، أبعدها الحارس فيليب يورجينسن إلى ركلة ركنية.

وحاول تشيلسي العودة كثيرًا أمام مانشستر يونايتد، لكنه لم ينجح في زيارة الشباك مجددًا، ليتفوق صاحب الأرض في عرض مرعب لجماهير ملعب أولد ترافورد.