نجح نادي مانشستر يونايتد في تحقيق فوز صعب (2-1) على حساب ضيفه تشيلسي، مساء اليوم السبت.

والتقى مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

ما يزال مانشستر يونايتد بعيدًا عن مراكز المقدمة، كما يظهر تشيلسي، خارج المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم ثاني انتصار له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما خسر رفاق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لأول مرة.

ويملك مانشستر يونايتد 7 نقاط في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن، أقل بنقطة واحدة من تشيلسي.

وتقدم مانشستر يونايتد 7 مراكز في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفضل النقاط التي حصل عليها أمام تشيلسي.

يشار إلى أن فريق وحيد حقق العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هو ليفربول، الذي يتصدر بـ15 نقطة من 5 مباريات.