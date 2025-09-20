المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

- -
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماريسكا: كل شيء تغير أمام يونايتد بعد طرد سانشيز.. وبالمر لم يكن جاهزًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:35 م 20/09/2025
إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

علق إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي على الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض تشيلسي لهزيمتهم الأولى في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان روبرت سانشيز حارس تشيلسي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد 5 دقائق بسبب منعه فرصة تسجيل هدف لبريان مبيومو.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

إليكم تصريحات مدرب تشيلسي بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد:

- ما هي مشاعرك حول النتيجة وطريقة تحول مجريات المباراة، واستراتيجيتك بعد طرد الحارس، هل شعرت أنك اضطررت لتغيير خطتك مرة أخرى بعد كل تلك التبديلات المبكرة؟

بالنسبة لي شخصيًا، الأمر كان واضحًا جدًا بعد ثلاث إلى أربع دقائق، كان الوضع صعبًا بسبب البطاقة الحمراء، لم يكن الأمر صعبا فقط على تشيلسي، بل على أي نادٍ يكون في هذا الوضع، بالتأكيد كان بإمكاننا أن نبدأ المباراة بشكل أفضل، كل المباراة تغيرت بعد البطاقة الحمراء، كل التخطيط وكل شيء، لم يعد موجودًا بعد ذلك.

- ماذا عن كول بالمر، هل كان مصابًا أم أن تغييره كان تكتيكًا؟

كول أجرى اختبارًا صباح اليوم للعب في هذه المباراة، لم يكن لائقًا بنسبة 100٪، لكنه بذل جهدًا رائعًا للعب في هذه المباراة رغم أنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100%.

- لماذا أجريت تبديلين بعد طرد روبرت سانشيز؟

السبب في تغييرنا لبيدرو نيتو وإستيفاو ويليان هو أنهم (مانشستر يونايتد) يهاجمون دائمًا بخمسة لاعبين، ونحن ندافع بأربعة، ويمكننا الدفاع بأربعة عندما نكون 11 ضد 11، ولكن ضدهم بـ11 لاعبًا (وهم بكامل عددهم)، أعتقد أننا نحتاج للدفاع على الأطراف، لذلك قررنا اللعب بثلاثي في الخلف (أي بخمسة في الدفاع)، وهذا هو السبب.

لماذا لم تُشرك أليخاندرو جارناتشو؟

جارناتشو كان مستعدًا للدخول، لكن ويسلي فوفانا طلب التبديل لأنه كان مرهقًا بعد فترة غياب طويلة، لذلك قمنا بالتبديل وأدخلنا تيريك، وكانت الفكرة أن نعطي جارناتشو بعض الدقائق.

- إذًا، لم يكن للأمر علاقة باستقبال الجمهور؟

لا، إنه (جارناتشو) كان مستعدًا، وكان جاهزًا للدخول، ثم طلب فوفانا التبديل.

- هل كنت تفضل ألا يرتكب الحارس سانشيز الخطأ ويتم تسجيل الهدف أفضل من أن تلعبوا بـ10 لاعبين فقط؟

كان من الأفضل أن يتم تسجيل الهدف، هذا هو الحل الأفضل بدلاً من أن نحصل على بطاقة حمراء، كان ما زال أمامنا 95 دقيقة لنلعبها، روبرت سانشيز مدرك لذلك، الأمر صعب، لكن إن سألتني، فأنا أفضل أن أكون متأخراً بهدف بعد خمس دقائق على أن ألعب ناقصا بلاعب واحد.

تشيلسي مانشستر يونايتد مان يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مان يونايتد ضد تشيلسي نادي تشيلسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg