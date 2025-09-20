علق إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي على الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض تشيلسي لهزيمتهم الأولى في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان روبرت سانشيز حارس تشيلسي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد 5 دقائق بسبب منعه فرصة تسجيل هدف لبريان مبيومو.

إليكم تصريحات مدرب تشيلسي بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد:

- ما هي مشاعرك حول النتيجة وطريقة تحول مجريات المباراة، واستراتيجيتك بعد طرد الحارس، هل شعرت أنك اضطررت لتغيير خطتك مرة أخرى بعد كل تلك التبديلات المبكرة؟

بالنسبة لي شخصيًا، الأمر كان واضحًا جدًا بعد ثلاث إلى أربع دقائق، كان الوضع صعبًا بسبب البطاقة الحمراء، لم يكن الأمر صعبا فقط على تشيلسي، بل على أي نادٍ يكون في هذا الوضع، بالتأكيد كان بإمكاننا أن نبدأ المباراة بشكل أفضل، كل المباراة تغيرت بعد البطاقة الحمراء، كل التخطيط وكل شيء، لم يعد موجودًا بعد ذلك.

- ماذا عن كول بالمر، هل كان مصابًا أم أن تغييره كان تكتيكًا؟

كول أجرى اختبارًا صباح اليوم للعب في هذه المباراة، لم يكن لائقًا بنسبة 100٪، لكنه بذل جهدًا رائعًا للعب في هذه المباراة رغم أنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100%.

- لماذا أجريت تبديلين بعد طرد روبرت سانشيز؟

السبب في تغييرنا لبيدرو نيتو وإستيفاو ويليان هو أنهم (مانشستر يونايتد) يهاجمون دائمًا بخمسة لاعبين، ونحن ندافع بأربعة، ويمكننا الدفاع بأربعة عندما نكون 11 ضد 11، ولكن ضدهم بـ11 لاعبًا (وهم بكامل عددهم)، أعتقد أننا نحتاج للدفاع على الأطراف، لذلك قررنا اللعب بثلاثي في الخلف (أي بخمسة في الدفاع)، وهذا هو السبب.

لماذا لم تُشرك أليخاندرو جارناتشو؟

جارناتشو كان مستعدًا للدخول، لكن ويسلي فوفانا طلب التبديل لأنه كان مرهقًا بعد فترة غياب طويلة، لذلك قمنا بالتبديل وأدخلنا تيريك، وكانت الفكرة أن نعطي جارناتشو بعض الدقائق.

- إذًا، لم يكن للأمر علاقة باستقبال الجمهور؟

لا، إنه (جارناتشو) كان مستعدًا، وكان جاهزًا للدخول، ثم طلب فوفانا التبديل.

- هل كنت تفضل ألا يرتكب الحارس سانشيز الخطأ ويتم تسجيل الهدف أفضل من أن تلعبوا بـ10 لاعبين فقط؟

كان من الأفضل أن يتم تسجيل الهدف، هذا هو الحل الأفضل بدلاً من أن نحصل على بطاقة حمراء، كان ما زال أمامنا 95 دقيقة لنلعبها، روبرت سانشيز مدرك لذلك، الأمر صعب، لكن إن سألتني، فأنا أفضل أن أكون متأخراً بهدف بعد خمس دقائق على أن ألعب ناقصا بلاعب واحد.