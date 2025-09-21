واصل نادي فولهام انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالفوز (3-1) على ضيفه برينتفورد.

واستقبل فولهام ضيفه برينتفورد على ملعب كرافن كوتيج في لندن، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

فولهام يكتسح برينتفورد

تقدم برينتفورد على فولهام بهدف في الدقيقة 20 من توقيع ميكيل دامسجارد.

ورد فولهام بـ3 أهداف في 12 دقيقة فقط بين الشوطين الأول والثاني، إذ سجل أليكس أيوبي، هاري ويلسون، وإيثان بينوك بالخطأ في مرمى فريقه برينتفورد، في الدقائق 38 و40 و50 على الترتيب.

وسجل فولهام هدفًا رابعًا عن طريق رودريجو مونيز، لكنه ألغي بعد العودة لتقنية الـVAR.

وحقق فولهام الفوز الثاني له على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد أن تفوق (1-0) على ليدز يونايتد، ليتمكن فريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا أخيرًا من تحقيق انتصارين متتاليين لأول مرة منذ فبراير الماضي.

من جانبه، تستمر معاناة برينتفورد بعد أن غادر المدرب توماس فرانك نحو توتنهام في صيف صعب شهد كذلك رحيل المهاجمين الكاميروني بريان مبيومو والكونغولي يوان ويسا إلى مانشستر يونايتد وأرسنال على الترتيب.