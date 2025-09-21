المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد يصدم ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

05:32 م 21/09/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

وجه نادي ريال مدريد صدمة إلى منافسه ليفربول بشأن مدافع "الريدز" الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي والذي من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2026.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب نادي ليفربول لتمديد عقد كوناتي إلا أن اللاعب الفرنسي رفض الشروط المالية من النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ليفربول يعتبرون وصول إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد أمرًا محسومًا.

وأضافت الصحيفة، أن نادي ليفربول يرى الوضع مشابه لما حدث مع اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد في الصيف الماضي.

وكان صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021 في صفقة مالية قدرت بـ40 مليون يورو.

ويعتبر كوناتي من العناصر الأساسية مع المدرب آرني سلوت والذي شارط في جميع مباريات الفريق بصورة أساسية سواء على مستوى الدوري أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الدرع الخيرية.

ويستعد فريق ليفربول حاليًا لخوض لقاء ساوثامبتون مساء الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة الإنجليزية.

وكان فريق ليفربول حقق فوزًا ثمينًا على حساب إيفرتون بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الإسباني

