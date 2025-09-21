المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة الأولى منذ 2021.. جوارديولا يراهن على الاستقرار أمام آرسنال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:25 م 21/09/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيدخل به مباراته أمام آرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي عكس استقرار اختياراته في الفترة الأخيرة.

ويضرب مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات بلندن.

استقرار جوارديولا على اختياراته

يدخل مانشستر سيتي مباراته أمام آرسنال، بالتشكيل الأساسي نفسه للقاء الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021.

وبدأ مانشستر سيتي مباراته أمام كل من مانشستر يونايتد ونابولي وآرسنال، بالتشكيل ذاته والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويعكس استمرار التشكيل بالنسبة لفريق مانشستر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي، حالة الاستقرار الفني لدى جوارديولا والرضا من المدرب الإسباني على المردود المقدم من كتيبته خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نابولي

تشكيل السيتي لمواجهة نابولي 📝 pic.twitter.com/illpwR6mT6

— مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 18, 2025

تشكيل مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

إليكم اختيارات جوارديولا لمواجهة الديربي 📝 pic.twitter.com/HYehH0GR1b

— مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 14, 2025

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
