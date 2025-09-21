تكرر مجددا.. سر الدقيقة 9 في هدف هالاند أمام أرسنال

سجل اللاعب إيرلينج هالاند هدفًا في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدقيقة التاسعة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال في مباراة جارية بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف هالاند

تمكن هالاند من زيارة شباك أرسنال عند حدود الدقيقة 9.

وأحرز هالاند هدف مانشستر سيتي الافتتاحي أمام أرسنال، بعدما تلقى تمريرة أرضية من رايندرز، لينفرد بالحارس ديفيد رايا، مسددًا الكرة بسهولة في شباك أصحاب الأرض.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية، أصبح هدف هالاند أسرع هدف تستقبله شباك أرسنال في الدوري الإنجليزي منذ سبتمبر 2024، وكان أيضًا في الدقيقة التاسعة عن طريق مهاجم مانشستر سيتي نفسه في مفارقة غريبة.

وبات في رصيد هالاند بالدوري الإنجليزي هذا الموسم 6 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر.

ويواصل هالاند تألقه ضد فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، ليسجل 5 أهداف في المواجهات المباشرة بينهما بالدوري الإنجليزي فقط، كثالث أكثر من أحرز أهدافًا خلف سون وأولي واتكينز بـ8 و6 أهداف على الترتيب.