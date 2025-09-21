لم يكن كثيرون يتوقعون أن يجد أرسنال البديل المثالي بسرعة لمدافعه الفرنسي ويليام ساليبا، لكن صفقة الصيف كريستيان موسكيرا قلبت المعادلة.

المدافع الكولومبي الشاب، القادم من فالنسيا مقابل 13 مليون جنيه إسترليني فقط، تحول خلال أسابيع قليلة إلى أحد أبرز الوجوه في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا.

الفريق اللندني دخل مواجهة مانشستر سيتي في قمة البريميرليج متسلحًا بثقة دفاعية عالية، بعدما حافظ على نظافة شباكه في أربع من آخر خمس مباريات، رغم إصابة مدافعه الأهم ساليبا، والفضل في ذلك يعود بشكل كبير لموسكيرا، الذي لعب بثبات لافت منذ أول ظهور له.

أرتيتا نفسه اعترف بأهمية اللاعب، قائلاً: "الحمد لله أن لدينا موسكيرا"، بعد مشاركته أمام ليفربول في آنفيلد حين اضطر للخروج مبكرًا بساليبا. ورغم حساسية المباراة، أثبت موسكيرا شخصيته وأكمل المواجهة بثقة، قبل أن يواصل تألقه في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيك بيلباو حيث قدم أفضل أداء له حتى الآن.

إحصائيًا، أظهر موسكيرا أرقامًا تؤكد جدارته، فهو ثاني أفضل لاعب في أرسنال من حيث عدد التدخلات والكرات المقطوعة، وحقق معدل نجاح في الالتحامات الأرضية وصل إلى 71%، خلف البرازيلي جابرييل ماجالهايس فقط. وحتى في الكرات الهوائية، التي كانت تمثل تحديًا له في بداياته، بدا أكثر صلابة مما كان متوقعًا.

لكن ما جعل الصفقة تبدو وكأنها "كنز" حقيقي هو قدرته على البناء من الخلف. فبنسبة تمريرات صحيحة بلغت 93.2%، اقترب موسكيرا كثيرًا من أرقام ساليبا، بل وتفوق على جميع زملائه في نسبة التمريرات الأمامية الناجحة بـ82.1%.

وفي مباراة أتلتيك بيلباو، كان الأكثر تمريرًا لمارتن زوبيميندي، ما جعله عنصرًا أساسيًا في بناء الهجمات.

موسكيرا لم يكتفِ بالتمرير، بل أظهر شجاعة في التقدم بالكرة، فوفقًا لإحصائيات "أوبتا"، يحتل المركز الثالث بين لاعبي أرسنال في معدل حمل الكرة للأمام، خلف أوديجارد ونوانيري، وهو ما يعكس جرأته في إضافة بعد هجومي من الخط الخلفي.

على الصعيد الشخصي، يحظى المدافع الكولومبي بسمعة جيدة داخل وخارج الملعب. مصادر من فالنسيا وصفته بأنه "محترف ومتواضع"، وهي الصفات التي ساعدته على التأقلم سريعًا في غرفة ملابس أرسنال، خاصة مع دعم اللاعبين الناطقين بالإسبانية.

أرسنال لا ينظر لموسكيرا كخيار مؤقت فقط، بل كمشروع مدافع عالمي على المدى الطويل، ورغم أن النادي يسعى لتجديد عقد ساليبا، إلا أن وجود الكولومبي يمنح الفريق راحة أكبر، بل وربما يفتح الباب لاعتباره خليفة الفرنسي إذا رحل يومًا ما.

صفقة الـ13 مليون قد تتحول إلى واحدة من أذكى استثمارات أرسنال في سوق الانتقالات، وإلى حجر أساس في مشروع أرتيتا الدفاعي لسنوات قادمة.