نجح نادي أرسنال في الحصول على نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر سيتي، بالتعادل (1-1) في مباراة جمعت الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفشل الأستاذ بيب جوارديولا في الفوز على التلميذ مايكل أرتيتا للمباراة السادسة على التوالي في جميع المسابقات الرسمية.

ومنح تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال هدية مثالية إلى ليفربول الذي ابتعد أكثر بصدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي.

تشكيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

- تشكيل أرسنال: ديفيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، نوني مادويكي، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس.

- تشكيل مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما، نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول، رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

تفاصيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

ورغم سيطرة أرسنال، تمكن مانشستر سيتي من التقدم بهدف أول في الدقيقة التاسعة عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند الذي تلقى تمريرة أرضية من رايندرز، ثم انفرد بالمرمى، ليسدد الكرة بسهولة على يمين ديفيد رايا.

وتصدى رايا لتسديدة قوية من رايندرز في الدقيقة 19.

وتأخرت فرص أرسنال المحققة حتى الدقيقة 44 التي شهدت تألق دوناروما في إبعاد عرضية مادويكي قبل أن تعود الكرة لكالافيوري، ليصوبها أعلى مرمى مانشستر سيتي.

وعاد دوناروما إلى التألق في الدقيقة 45+1، ليمنع مادويكي من زيارة شباك مانشستر سيتي، إذ أبعد التسديدة القوية إلى ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، أظهر أرسنال أفضلية واضحة على مانشستر سيتي.

وبدأ ضغط أرسنال بتسديدة صاروخية من زوبيميندي من داخل منطقة الجزاء، مرت لسوء حظه أعلى عارضة مانشستر سيتي في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 50، تعملق دوناروما في التصدي لتسديدة إيزي من داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي.

وكاد سيتي يسجل من هجمة مرتدة مثالية في الدقيقة 57، بعدما انطلق دوكو بسرعته ليمرر كرة إلى هالاند، سددها الأخير بقوة دون أن يتمكن من التسجيل بسبب تألق رايا.

واختار جوارديولا العودة إلى المناطق الدفاعية، ليشرك ناثان آكي بدلًا من فودين في الدقيقة 68، قبل أن يغادر هالاند في الدقيقة 75 لصالح نيكو جونزاليس.

وأضاع كالافيوري فرصة هدف في الدقيقة 76 إثر ضربة رأسية غير متقنة، مرت أعلى عارضة مانشستر سيتي.

ومن هجمة مرتدة جديدة، كاد دوكو يقضي على آمال أرسنال في الدقيقة 82 بعدما راوغ أكثر من لاعب ثم أرسل عرضية أرضية لم تجد أيًا من لاعبي مانشستر سيتي.

ونجح أرسنال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الذي تسلم تمريرة رائعة من إيزي، ليضع الكرة فوق دوناروما.