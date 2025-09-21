المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رايس: لم أر مانشستر سيتي يلعب بـ5 مدافعين من قبل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:17 م 21/09/2025
ديكلان رايس

رايس وفودين من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

بدا ديكلان رايس راضيًا عن تعادل فريقه أرسنال (1-1) مع مانشستر سيتي، في مباراة جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ونجح أرسنال في التعادل أمام مانشستر سيتي بهدف مارتينيلي في الدقيقة 90+2، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

تصريحات رايس بعد تعادل أرسنال ومانشستر سيتي

وقال رايس في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "مارتينيلي دائمًا ما يسجل أهدافًا حاسمة.. عدد المرات التي يسجل فيها في المباريات الكبيرة مذهل".

واستفاض مشيدًا باللاعب البرازيلي: "كثير من اللاعبين قد ينزعجون من البقاء على مقاعد البدلاء، لكنه ليس كذلك.. لقد حاول منذ مشاركته، وكنا مسيطرين لكننا لم نتمكن من اختراق دفاع مانشستر سيتي حتى قدم مارتينيلي تلك اللحظة السحرية".

وأضاف: "كسبنا احترام مانشستر سيتي.. إنهم يعرفون ما نملكه من جودة سواءً في الدفاع أو الهجوم".

وواصل ديكلان رايس: "كنا نستحق الهدف بكل تأكيد.. كنا سنشعر بخيبة أمل إذا لم نحصل على نقطة، والتعادل ربما نتيجة عادلة".

قبل أن يختتم: "شعرت بالإحباط في الملعب لأننا كنا مستحوذين على الكرة كثيرًا.. بين الشوطين، كانت الرسالة أن نواصل الضغط حتى نرهقهم، وفي النهاية لعبوا بـ5 مدافعين، وهذا شيء لم أره في مانشستر سيتي من قبل".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات متتالية.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي ديكلان رايس

