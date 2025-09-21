تترقب جماهير كرة القدم حول العالم التعرف إلى الفائز بالكرة الذهبية 2025، مساء غدٍ الإثنين.

وتقيم مجلة فرانس فوتبول، حفل الكرة الذهبية 2025 في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، الإثنين 22 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول في وقت سابق، قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2025، ما يشهد منافسة بين 30 لاعبًا.

طالع قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025 من هنا

وتختار مجلة فرانس فوتبول، الفائز بالكرة الذهبية، بناءً على تصويت الصحفيين المتخصصين في أنحاء العالم، بواقع صحفي واحد من أفضل 100 دولة في آخر تصنيف لفيفا.

ويعتمد الصحفيون على 3 معايير رئيسية في تحديد اللاعب الأفضل حول العالم، كالتالي..

- الأداء الفردي

- الأداء الجماعي والإنجازات

- السلوك والروح الرياضية (اللعب النظيف)

ويضع كل صحفي من اللجنة التي تحددها مجلة فرانس فوتبول، قائمة بأفضل 10 لاعبين، بترتيب تنازلي، كالآتي: الأول يحصل على 15 نقطة، والثاني 12، والثالث 10، ثم 8 و7 و5 و4 و3 و2 و1.

وفي حالة التعادل، يتم الفصل بعدد الأصوات في المركز الأول، ثم إذا استمر، يتم الفصل بعدد الأصوات في المركز الثاني ثم الثالث وهكذا.

فترة التقييم

كان الفائز بالكرة الذهبية يتحدد بناءً على السنة الميلادية، لكن للمرة الرابعة فقط في التاريخ، ستنحصر الفترة على موسم 2024-2025.

وتمتد فترة التقييم في الكرة الذهبية من 1 أغسطس 2024 حتى 13 يوليو 2025، ما يتزامن مع نهائي منافسات كأس العالم للأندية.