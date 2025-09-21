المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
20:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 2
19:00
كومو

كومو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بـ3 معايير و100 صحفي حول العالم.. كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:12 م 21/09/2025
الكرة الذهبية

الكرة الذهبية 2025

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم التعرف إلى الفائز بالكرة الذهبية 2025، مساء غدٍ الإثنين.

وتقيم مجلة فرانس فوتبول، حفل الكرة الذهبية 2025 في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، الإثنين 22 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول في وقت سابق، قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2025، ما يشهد منافسة بين 30 لاعبًا.

طالع قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025 من هنا

وتختار مجلة فرانس فوتبول، الفائز بالكرة الذهبية، بناءً على تصويت الصحفيين المتخصصين في أنحاء العالم، بواقع صحفي واحد من أفضل 100 دولة في آخر تصنيف لفيفا.

ويعتمد الصحفيون على 3 معايير رئيسية في تحديد اللاعب الأفضل حول العالم، كالتالي..

- الأداء الفردي

- الأداء الجماعي والإنجازات

- السلوك والروح الرياضية (اللعب النظيف)

ويضع كل صحفي من اللجنة التي تحددها مجلة فرانس فوتبول، قائمة بأفضل 10 لاعبين، بترتيب تنازلي، كالآتي: الأول يحصل على 15 نقطة، والثاني 12، والثالث 10، ثم 8 و7 و5 و4 و3 و2 و1.

وفي حالة التعادل، يتم الفصل بعدد الأصوات في المركز الأول، ثم إذا استمر، يتم الفصل بعدد الأصوات في المركز الثاني ثم الثالث وهكذا.

فترة التقييم

كان الفائز بالكرة الذهبية يتحدد بناءً على السنة الميلادية، لكن للمرة الرابعة فقط في التاريخ، ستنحصر الفترة على موسم 2024-2025.

وتمتد فترة التقييم في الكرة الذهبية من 1 أغسطس 2024 حتى 13 يوليو 2025، ما يتزامن مع نهائي منافسات كأس العالم للأندية.

مباراة ليفربول القادمة
الكرة الذهبية 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
خيتافي

خيتافي

51

عرضية لخيتافي من ركنية نفذها لويس ميلا وارتقاء ورأسية من دوارتي داخل منطقة الجزاء وانقاذ من خوان جارسيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg