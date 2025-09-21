تقدم مجلة فرانس فوتبول، 13 جائزة في حفل الكرة الذهبية 2025، أبرزها تلك التي ينافس عليها النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب حول العالم.

ويقام حفل الكرة الذهبية 2025 كالعادة على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء غدٍ الإثنين، الموافق 22 سبتمبر.

وينطلق حفل الكرة الذهبية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن يذاع تليفزيونيًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

13 جائزة في حفل الكرة الذهبية 2025

تبقى جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأهم بين جوائز الكرة الذهبية 2025، لكن الحفل سيشهد 12 فائزًا آخر، على النحو الآتي.

- جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات

- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- جائزة سقراط: أفضل عمل إنساني للاعب أو لاعبة كرة قدم

صلاح بين المرشحين

يظهر محمد صلاح ضمن المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2025 بعد أن أعلنت المجلة الفرنسية عن قائمة تضم 30 لاعبًا فقط.

ويأمل صلاح في الفوز بالكرة الذهبية، أو الحصول على مرتبة أفضل من المركز الخامس الذي حل فيه مرتين، عامي 2019 و2022.

طالع قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025 من هنا