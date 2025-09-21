المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
20:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 2
19:00
كومو

كومو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح بين المرشحين.. 13 جائزة في حفل الكرة الذهبية 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:33 م 21/09/2025
صلاح

صلاح يأمل الحصول على الكرة الذهبية 2025

تقدم مجلة فرانس فوتبول، 13 جائزة في حفل الكرة الذهبية 2025، أبرزها تلك التي ينافس عليها النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب حول العالم.

ويقام حفل الكرة الذهبية 2025 كالعادة على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء غدٍ الإثنين، الموافق 22 سبتمبر.

وينطلق حفل الكرة الذهبية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن يذاع تليفزيونيًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

13 جائزة في حفل الكرة الذهبية 2025

تبقى جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأهم بين جوائز الكرة الذهبية 2025، لكن الحفل سيشهد 12 فائزًا آخر، على النحو الآتي.

- جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات

- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- جائزة سقراط: أفضل عمل إنساني للاعب أو لاعبة كرة قدم

صلاح بين المرشحين

يظهر محمد صلاح ضمن المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2025 بعد أن أعلنت المجلة الفرنسية عن قائمة تضم 30 لاعبًا فقط.

ويأمل صلاح في الفوز بالكرة الذهبية، أو الحصول على مرتبة أفضل من المركز الخامس الذي حل فيه مرتين، عامي 2019 و2022.

طالع قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025 من هنا

محمد صلاح الكرة الذهبية 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
خيتافي

خيتافي

51

عرضية لخيتافي من ركنية نفذها لويس ميلا وارتقاء ورأسية من دوارتي داخل منطقة الجزاء وانقاذ من خوان جارسيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg