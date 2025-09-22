المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الموعد والقناة الناقلة والمرشحون.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:17 ص 22/09/2025
الكرة الذهبية

الكرة الذهبية 2025

تتجه أنظار الجماهير حول العالم إلى مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس من أجل التعرف إلى الفائز بالكرة الذهبية 2025 في حفل يشهد كذلك تقديم 12 جائزة أخرى إلى العناصر الأفضل في لعبة كرة القدم خلال العام ذاته.

وكان الإسباني رودري من مانشستر سيتي آخر من حصد الكرة الذهبية في 2024.

موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات الناقلة

ينطلق حفل الكرة الذهبية في الساعة 9:00 من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر، بتوقيت القاهرة.

ويبدأ حفل الكرة الذهبية 2025 بتقديم الجوائز الفردية الواحدة تلو الأخرى، سواءً في فئة الرجال أو السيدات، قبل أن يختتم بالجائزة الأهم، أفضل لاعب في العالم، والتي يقدمها الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.

ويذاع حفل الكرة الذهبية 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التليفزيونية.

وتنقل أحداث حفل الكرة الذهبية 2025 كذلك عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية مجانًا، كما يمكنك متابعة تغطية مباشرة لحظة بلحظة عبر موقع يلا كورة.

جوائز الكرة الذهبية 2025

- جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات

- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- جائزة سقراط: أفضل عمل إنساني للاعب أو لاعبة كرة قدم

صلاح بينهم.. المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

وكشفت مجلة فرانس فوتبول، قبل أسابيع، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية، على النحو الآتي..

- محمد صلاح (ليفربول)

- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان- مانشستر سيتي)

- ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

- دينزل دومفريس (إنتر)

- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

- فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة- أرسنال)

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

- هاري كين (بايرن ميونخ)

- خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - باريس سان جيرمان)

- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

- أليكسس ماك أليستر (ليفربول)

- لاوتارو مارتينيز (إنتر)

- كيليان مبابي (ريال مدريد)

- سكوت ماكتومناي (نابولي)

- نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

- جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

- مايكل أوليز (بايرن ميونخ)

- كول بالمر (تشيلسي)

- بيدري (برشلونة)

- رافينيا (برشلونة)

- ديكلان رايس (أرسنال)

- فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

- فيتينيا (باريس سان جيرمان)

- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن- ليفربول)

- لامين يامال (برشلونة)

اقرأ أيضًا.. مراكز صلاح السابقة في ترتيب الكرة الذهبية قبل 2025

معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025

تختار مجلة فرانس فوتبول، الفائز بالكرة الذهبية، بناءً على تصويت الصحفيين المتخصصين في أنحاء العالم، بواقع صحفي واحد من أفضل 100 دولة في آخر تصنيف لفيفا.

ويعتمد الصحفيون على 3 معايير رئيسية في تحديد اللاعب الأفضل حول العالم، كالتالي..

- الأداء الفردي

- الأداء الجماعي والإنجازات

- السلوك والروح الرياضية (اللعب النظيف)

طالع المزيد من التفاصيل من هنا

الفائزون بالكرة الذهبية قبل 2025

محمد صلاح باريس سان جيرمان الكرة الذهبية 2025

