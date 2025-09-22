إيدي هاو: هجوم نيوكاسل لا يزال يتأقلم على غياب إيزاك

أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، أن فريقه لا يزال يتأقلم على الحياة بدون ألكسندر إيزاك عقب انتقال المهاجم السويدي إلى ليفربول، مشيرا إلى الحاجة للصبر في ظل صعوبة انسجام خط هجومه الجديد.

وتعادل نيوكاسل سلبيا على ملعب بورنموث أمس الأحد هو التعادل الثالث على التوالي بدون أهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل غيابه عن الانتصارات خارج أرضه هذا الموسم.

ورغم أن هاو كان سعيدا بالحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، فإن الفريق سجل 3 أهداف فقط في 5 مباريات هذا الموسم، ويحتل المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

وقال هاو للصحفيين بعد المباراة: "3 مباريات متتالية خارج أرضنا انتهت بالتعادل السلبي، وهذا أمر غير معتاد في أسلوبنا الهجومي، أعتقد أنه من الطبيعي أن نصبح فريقا مختلفا هجوميا هذا العام بدون أليكس".

وأضاف: "أنا متفائل بأننا نتطور إلى فريق مختلف، وأتمنى أن يكون فريقا أفضل لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت".

ويتطلع نيوكاسل إلى أن يقود نيك فولتماد، الصفقة القياسية للنادي، هجوم الفريق بعد رحيل إيزاك إلى حامل لقب الدوري الممتاز في صفقة قياسية، حيث شدد هاو على أنه ينتظر المزيد من المهاجم الألماني.

وواصل: "أعتقد أن نيك لعب بشكل رائع، كان فعالا للغاية في حركة قدميه ومهاراته في التسليم والتسلم".

وأتم: "لكننا نحتاج فقط للتعرف عليه والتعود عليه وعلى أسلوبه أكثر ووضع الكثير من اللاعبين أصحاب السرعة الكبيرة حوله لأنه جيد جدا في ذلك".

ويستضيف نيوكاسل فريق برادفورد سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية بالدور الثاني لكأس الرابطة يوم الأربعاء المقبل.

