كلام فى الكورة
تقارير: مانشستر يونايتد رفض التعاقد مع دوناروما قبل انضمامه للسيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:56 م 22/09/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما

أكدت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد رفض التعاقد مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، قبل انتقاله إلى الجار مانشستر سيتي.

دوناروما صاحب الـ26 عاما انضم إلى مانشستر سيتي في ختام الميركاتو الصيفي بعقد يمتد حتى 2030، بعدما وصل مشواره مع سان جيرمان إلى نهايته، حيث أكد لويس إنريكي مدرب الفريق أنه يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس".

ووفقا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد عُرض دوناروما على يونايتد بعد أن أبلغه باريس سان جيرمان أنه لم يعد جزءا من خططهم.

وأشار التقرير إلى أن عقبات مالية منعت حارس المرمى الإيطالي من الانضمام إلى يونايتد، الذي كان يبحث عن بديل للكاميروني أندريه أونانا.

وعُرض على يونايتد مقابل حوالي 40 مليون يورو، أي أكثر بحوالي 10 ملايين يورو مما دفعه السيتي لضمه، كما طلب الإيطالي 20 مليون يورو سنويا لمدة 5 سنوات في وهو ما كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في النادي.

في النهاية اختار مانشستر يونايتد عدم الإخلال بتوازن هيكل الأجور، خاصة بعد الصيف الذي تخلص فيه النادي من لاعبين يتقاضون رواتب مرتفعة مثل أنتوني وجادون سانشو وأليخاندرو جارناتشو.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

