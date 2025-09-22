المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسرار اللياقة البدنية.. صلاح يكشف تفاصيل يومه في ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:00 م 22/09/2025
صلاح

صلاح - لاعب ليفربول

تحدث اللاعب المصري محمد صلاح بشأن أسرار لياقته البدنية التي يظهر بها مع نادي ليفربول في سن الـ33 عامًا.

ويواصل صلاح قيادة هجوم ليفربول، للموسم التاسع على التوالي، مقدمًا مستويات ثابتة، دفعت النادي إلى تمديد عقده حتى يونيو 2027.

أسرار لياقة صلاح

حل صلاح ضيفًا على قنوات بي إن سبورتس التليفزيونية، متطرقًا إلى أسرار اللياقة البدنية التي يتمتع بها مع ليفربول.

وقال صلاح: "لا توجد أسرار بشأن لياقتي البدنية.. أنا فقط أجتهد في التدريبات وأعتني بنفسي جيدًا".

وعن تفاصيل يومه في ليفربول، استفاض صلاح: "ربما لدي روتين خاص أيضًا.. أستيقظ صباحًا، وأصلي، ثم أستمع إلى الموسيقى، وأتناول زيت الزيتون والقهوة، وبعض الوجبات الخفيفة مثل السلطة مع القليل من الدجاج أو اللحم، وفي الليل أتناول بعض الخضراوات".

قبل أن يختتم: "لدي غرفة لياقة بدنية في منزلي، أتدرب فيها كل يوم لمدة 40 دقيقة قبل وجبة العشاء ثم أذهب إلى الساونا ثم المسبح إذا كان لدي وقت".

وقد صلاح موسمًا تاريخيًا مع ليفربول في 2024-2025، سجل خلاله 29 هدفًا وصنع 18 آخر، كأكثر من ساهم بأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول القادمة
