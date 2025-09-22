المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكرة الذهبية 2025.. دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:46 م 22/09/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما

توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الحالي، وباريس سان جيرمان السابق، بجائزة "ياشين" أفضل حارس مرمى 2025، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب.

ويقام حفل الكرة الذهبية 2025 "بالون دور" على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقدم مجلة فرانس فوتبول مجموعة من الجوائز السنوية، أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى.

موسم مميز لدوناروما

شارك دوناروما في الموسم الماضي رفقة باريس سان جيرمان، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب قبل أن ينتقل في الصيف الماضي إلى مانشستر سيتي.

وخاض دوناروما مع باريس سان جيرمان 47 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 4192 دقيقة، وحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة وسكن مرماه 43 هدفًا.

وشهدت قائمة المرشحين للتتويج بجائزة "ياشين" أفضل حارس مرمى، تواجد كل من: أليسون بيكر "ليفربول"، لوكاس شوفالييه "ليل"، جانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان"، إيميليانو مارتينيز "أستون فيلا"، تيبو كورتوا "ريال مدريد"، يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"، ياسين بونو "الهلال السعودي"، ديفيد رايا "آرسنال"، يان سومر "إنتر ميلان"، ماتز سيلس "نوتنجهام فورست".

وتوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا، بجائزة "ياشين" أفضل حارس مرمى بالعام الماضي 2024، في ظل مساهماته مع منتخب بلاده.

تصريحات دوناروما

استهل جيانلويجي دوناروما، حديثه خلال حفل الكرة الذهبية، قائلًا: "حققنا نتائج إيجابية استثنائية بفضل الفريق وزملائي السابقين، وبفضلهم أنا هنا في الحفل المهيب وأركز على مسيرتي الجديدة".

وأضاف: "أشكر مانشستر سيتي ولدي الكثير من الأهداف لتحقيقها وأتمنى تحقيق الكثير من الانتصارات والكثير من التتويجات مع مانشستر سيتي".

وأتم حديثه: "أتمنى تحقيق الكثير من الانتصارات والكثير من التتويجات مع مانشستر سيتي وأشكر عائلتي لأنها وقفت بجانبي ودعموني في اللحظات الصعبة شكرًا لكم".

الترتيب النهائي لجائزة أفضل حارس مرمى

- جانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان"

- أليسون بيكر "ليفربول"

- يان سومر "إنتر ميلان"

- تيبو كورتوا "ريال مدريد"

- ياسين بونو "الهلال السعودي"

- ديفيد رايا "آرسنال"

- يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"

- إيميليانو مارتينيز "أستون فيلا"

- لوكاس شوفالييه "ليل"

- ماتز سيلس "نوتنجهام فورست"

الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما

