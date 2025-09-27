أسدل الستار مساء اليوم الإثنين، عن مركز محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم لعام 2025.

وانطلق الحفل مساء اليوم الإثنين، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتواجد صلاح في المركز الرابع في قائمة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لكل عام.

وكان محمد صلاح قد ساهم في تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وذلك بعدما سجل 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وذلك في 52 مباراة لعبهم بواقع 4501 دقيقة.

كما حصل صلاح على جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفا، وأفضل صانع لعب في البطولة ذاتها برصيد 18 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي لعب قائد منتخب مصر مع ليفربول 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

صلاح يقتحم قائمة العظماء

وبهذا المركز يكون صلاح قد اقتحم قائمة العظماء في الكرة الذهبية للمرة الخامسة منذ أن ترشح لأول مرة في نسخة 2018، وذلك بعد نسخ: "2018 (المركز السادس)، 2019 (المركز الخامس)، 2021 (المركز السابع)، 2022 (المركز الخامس)، 2025 (المركز الرابع)".

وجاء ترتيب صلاح في الكرة الذهبية منذ ترشحه لأول مرة جاء كالتالي:

1- نسخة 2018.. تواجد في المركز السادس.

2- نسخة 2019.. تواجد في المركز الخامس.

3- نسخة 2020.. أُلغيت بسبب جائحة كورونا.

4- نسخة 2021.. تواجد في المركز السابع.

5- نسخة 2022.. تواجد في المركز الخامس.

6- نسخة 2023.. تواجد في المركز الحادي عشر.

7- نسخة 2024.. لم يترشح لأفضل 30 لاعبًا من الأساس.

8- نسخة 2025.. تواجد في المركز الرابع.

ترتيب الكرة الذهبية بالكامل

1- عثمان ديمبلي (باريس)

2-لامين يامال (برشلونة)

3- فيتينيا (باريس)

4- محمد صلاح (ليفربول)

5- رافينيا (برشلونة)

6- أشرف حكيمي (باريس)

7- كيليان مبابي (ريال مدريد)

8- كول بالمر (تشيلسي)

9- دوناروما (مانشستر سيتي)

10- نونو مينديز (باريس)

11- بيدري. (برشلونة)

12- خفيتشا كفاراتسخيليا. (باريس)

13- هاري كين. (بايرن ميونخ)

14- ديزيري دوي. (باريس)

15- فيكتور جيوكيرس. (أرسنال)

16- فينيسيوس جونيور. (ريال مدريد)

17- روبرت ليفاندوفسكي. (برشلونة)

18- سكوت ماكتومناي. (نابولي)

19- جواو نيفيز. (باريس)

20- لاوتارو مارتينيز. (إنتر ميلان)

21- سيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند)

22- أليكسيس ماك أليستر. (ليفربول)

23- جود بيلينجهام. (ريال مدريد)

24- فابيان رويز. (باريس)

25- دينزل دومفريس. (إنتر ميلان)

26- إيرلينج هالاند. (مانشستر سيتي)

27- ديكلان رايس. (أرسنال)

28- فيرجل فان دايك. (ليفربول)

29- فلوريان فيرتز. (ليفربول)

30- مايكل أوليز. (بايرن ميونخ)

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

تختار مجلة فرانس فوتبول، الفائز بالكرة الذهبية، بناءً على تصويت الصحفيين المتخصصين في أنحاء العالم، بواقع صحفي واحد من أفضل 100 دولة في آخر تصنيف لفيفا.

ويعتمد الصحفيون على 3 معايير رئيسية في تحديد اللاعب الأفضل حول العالم، كالتالي..

- الأداء الفردي

- الأداء الجماعي والإنجازات

- السلوك والروح الرياضية (اللعب النظيف)