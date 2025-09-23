تقارير تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال

كشفت تقارير إعلامية عن المدة التي يتوقع أن يغيبها نوني مادويكي، لاعب أرسنال، عن الفريق اللندني بسبب الإصابة

مادويكي تعرض لإصابة في الركبة في مباراة أرسنال الماضية ضد مانشستر سيتي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فمن المتوقع أن يمتد غياب مادويكي لمدة شهرين تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت أنه لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وهو ما كان سيتسبب في غياب لفترة أطول.

جدير بالذكر ان مادويكي انضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني في الصيف، وشارك في جميع مباريات الفريق الـ6 التي لعبها "الجانرز" حتى الآن في موسم 2025-2026.

ولم يقدم اللاعب صاحب الـ23 عاما أي إسهامات تهديفية بقميص أرسنال حتى الآن.

وفي الوقت الحالي يغيب عن هجوم أرسنال كل من كاي هافرتز وجابرييل جيسوس، مما يجعل فيكتور جيوكيريس هو رأس الحربة الوحيد المتاح في الفريق.

