المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:27 م 23/09/2025
مادويكي

نوني مادويكي

كشفت تقارير إعلامية عن المدة التي يتوقع أن يغيبها نوني مادويكي، لاعب أرسنال، عن الفريق اللندني بسبب الإصابة

مادويكي تعرض لإصابة في الركبة في مباراة أرسنال الماضية ضد مانشستر سيتي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فمن المتوقع أن يمتد غياب مادويكي لمدة شهرين تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت أنه لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وهو ما كان سيتسبب في غياب لفترة أطول.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدير بالذكر ان مادويكي انضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني في الصيف، وشارك في جميع مباريات الفريق الـ6 التي لعبها "الجانرز" حتى الآن في موسم 2025-2026.

ولم يقدم اللاعب صاحب الـ23 عاما أي إسهامات تهديفية بقميص أرسنال حتى الآن.

وفي الوقت الحالي يغيب عن هجوم أرسنال كل من كاي هافرتز وجابرييل جيسوس، مما يجعل فيكتور جيوكيريس هو رأس الحربة الوحيد المتاح في الفريق.

جدول مباريات اليوم 

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي نوني مادويكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg