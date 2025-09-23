يستعد المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني لخوض مباراته الأولى بقميص ليفربول، عندما يلتقي "الريدز" مع ساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ليوني يبدأ رحلته مع ليفربول الليلة أمام ساوثهامبتون

وأكد المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أن عدداً من اللاعبين الجدد سيحصلون على فرصة المشاركة، وعلى رأسهم ليوني، إلى جانب ألكسندر إيزاك، الحارس مامارداشفيلي، وكذلك الياباني واتا إندو.

وقال سلوت: "هؤلاء اللاعبون بحاجة إلى دقائق لعب للحفاظ على جاهزيتهم، لو لم تكن لدينا هذه المباراة، لاضطررنا إلى تنظيم لقاء ودي من أجلهم، هذه هي اللحظة المثالية لمنحهم فرصة المشاركة".

وانتقل ليوني (20 عامًا) إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من بارما مقابل 31 مليون يورو، لكنه لم يظهر حتى الآن في أي مباراة رسمية مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة ستاندرد البريطانية، من المتوقع أن يبدأ أساسياً في خط الدفاع ضمن رباعي خلفي يقوده سلوت الليلة.

كما ينتظر أن يشارك مواطنه فيديريكو كييزا في التشكيل الأساسي، بعدما اكتفى بالظهور كبديل في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا بقميص "الريدز".

