سياسة الخصوصية
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

1 2
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الليلة قد تكون نقطة الانطلاق.. ليوني يترقب أول ظهور بقميص ليفربول

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:22 م 23/09/2025
ليوني

المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني

يستعد المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني لخوض مباراته الأولى بقميص ليفربول، عندما يلتقي "الريدز" مع ساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ليوني يبدأ رحلته مع ليفربول الليلة أمام ساوثهامبتون

وأكد المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أن عدداً من اللاعبين الجدد سيحصلون على فرصة المشاركة، وعلى رأسهم ليوني، إلى جانب ألكسندر إيزاك، الحارس مامارداشفيلي، وكذلك الياباني واتا إندو.

وقال سلوت: "هؤلاء اللاعبون بحاجة إلى دقائق لعب للحفاظ على جاهزيتهم، لو لم تكن لدينا هذه المباراة، لاضطررنا إلى تنظيم لقاء ودي من أجلهم، هذه هي اللحظة المثالية لمنحهم فرصة المشاركة".

وانتقل ليوني (20 عامًا) إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من بارما مقابل 31 مليون يورو، لكنه لم يظهر حتى الآن في أي مباراة رسمية مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة ستاندرد البريطانية، من المتوقع أن يبدأ أساسياً في خط الدفاع ضمن رباعي خلفي يقوده سلوت الليلة.

كما ينتظر أن يشارك مواطنه فيديريكو كييزا في التشكيل الأساسي، بعدما اكتفى بالظهور كبديل في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا بقميص "الريدز".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 من هنا

