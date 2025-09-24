صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

الموقع الرسمي لأرسنال

تطورات إصابة مادويكي

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تطورات إصابة النجم الإنجليزي نوني مادويكي جناح الفريق.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجانرز: "نعم، يبدو أن نوني مادويكي سيغيب لبضعة أسابيع".

ولم يقدم اللاعب صاحب الـ23 عاما أي إسهامات تهديفية بقميص أرسنال حتى الآن.

ديلي ميل

كين يحلم بتحطيم رقم شيرر

يرى البعض أن عودة هاري كين إلى إنجلترا مسألة وقت، لارتباط ذلك بحلمه في كسر الرقم القياسي التاريخي لآلان شيرر (260 هدفًا).

كين سجل حتى الآن 213 هدفًا في البريميرليج، أي أنه يحتاج إلى 47 هدفًا إضافيًا فقط لتجاوز أسطورة نيوكاسل.

talkSPORT

ليفربول وتجديد عقد جرافينبيرش

يقترب نادي ليفربول من تجديد عقد لاعبه الهولندي ريان جرافينبيرش، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى النادي الإنجليزي قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في صيف 2023، بعقد يمتد حتى 2028.

الصحافة الإسبانية

ماركا

رسالة سيميوني

تحدث دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن مباراة فريقه أمام رايو فاليكانو، قائلًا: "أنا في بيئة مليئة بالشغف والحماس، وأحب العمل، أرى في اللاعبين أننا نسير على طريق التطور المستمر".

وأضاف: "فعلت ما اعتقدت أن الفريق بحاجة إليه، جوليان ألفاريز أفضل لاعب لدينا، ونحن بحاجة إليه، ونأمل أن يسجل هدفًا وأن يساعده الفريق، نحتاجه في أفضل حالاته لهذا السبب جاء".

موندو ديبورتيفو

بديل جافي في برشلونة

يملك هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، الكثير من اللاعبين في خط الوسط لتغطية غياب جافي الذي تعرض للإصابة مع الفريق هذا الموسم.

ويمتلك فليك أربعة لاعبين آخرين، هم الثنائي الأساسي دي يونج، بيدري، بالإضافة إلى لاعبي الأكاديمية مارك كاسادو ومارك بيرنال.

لا يزال لدى المدرب الألماني المزيد من الخيارات في هذا المركز، حيث داني أولمو، فيرمين لوبيز، ويمكن للاعب الشاب درو أيضًا اللعب.

رقم تاريخي لماستانتونو

تمكن فرانكو ماستانتونو من تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد، منذ انضمامه للفريق قادماً من ريفر بليت في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأصبح فرانكو ماستانتونو ثاني أصغر لاعب يسجل لريال مدريد في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين بأكمله في عمر 18 عامًا و40 يومًا.

ويأتي النجم الأرجنتيني الشاب خلف زميله في الفريق إندريك الذي سجل ضد ريال بلد الوليد في أغسطس 2024(18 عامًا و35 يومًا).

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

إيقاف أليجيري

غاب ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، عن مباراة فريقه ضد ليتشي ضمن مباريات كأس إيطاليا

وحصل أليجري عن مباراة ميلان وليتشي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء خلال نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا في عام 2024، وهو ما وتر الأجواء وقتها بالأخص وأنها كانت مباراته الأخيرة مع "السيدة العجوز".

لا جازيتا ديلو سبورت

دوناروما والكرة الذهبية

سلطت التقارير الصحفية الضوء على ما ينقص جيجيو دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي مانشستر سيتي للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وأشارت التقارير إلى أن دوناروما يحتاج للفوز ببطولة مع منتخب إيطاليا ليحصد الكرة الذهبية في السنوات المقبلة بالأخص وأنه حارس مرمى كبير ويمكنه تحقيق ذلك مع مانشستر سيتي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

يامال يُهنئ ديمبلي

هنأ لامين يامال لاعب نادي برشلونة، في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان لحصوله على الكرة الذهبية 2025.

وكتب يامال عبر حسابه الشخصي: "عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة، سعيد بجائزة كوبا للمرة الثانية وأهنئ عثمان ديمبيلي على الجائزة والموسم الرائع".

لو باريزيان

غياب تشواميني

تلقى منتخب فرنسا أنباء غير جيدة، بعدما تم إيقاف أوريلين تشواميني لمباراتين بعد طرده في فوز "الديوك" على آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ولن يتمكن الدولي الفرنسي من اللعب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر، بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين، ليغيب عن مباراتي أذربيجان وآيسلندا.

الصحافة الألمانية

كيكر

إيقاف سيميوني

لن يكون المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على مقاعد بدلاء أتلتيكو مدريد أمام آينتراخت فرانكفورت، بسبب الإيقاف.

وتلقى سيميوني بطاقة حمراء مباشرة في مباراة أتلتيكو مدريد الماضية ضد ليفربول، ما يعني إيقافه تلقائيًا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يوقع يويفا عقوبات أكبر على سيميوني بعد أن دخل في مشادة مع بعض من جماهير ليفربول، إذ حاول الاعتداء على أحد المشجعين بسبب إشارة بذيئة.

سكاي ألمانيا

ترشيح كومباني

رشح البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب نادي بايرن ميونخ، 3 لاعبين من فريقه لحصد الكرة الذهبية يومًا ما.

وقال كومباني: "الأمر يحتاج بعض الحظ.. موسيالا على سبيل المثال كان من الممكن أن يكون مرشحًا لكنه مصاب".

وأضاف مدرب بايرن ميونخ: "هاري كين ومايكل أوليز أيضًا يمكنهما أن يتوجا بالكرة الذهبية في المستقبل القريب، لكن الأمر يعتمد على الاستمرارية لمدة 12 شهرًا".